السيد شايب يشارك في اللقاء الذي نظمته قنصليتنا بنيس
شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب ، بمعية زميله في الحكومة السيد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اللقاء الذي نظمته قنصلية الجزائر بنيس حول موضوع: "المقاولاتية والشركات الناشئة في خدمة حاملي المشاريع من أبناء الجالية" بحضور نخبة من رواد الأعمال وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من أفراد جاليتنا المقيمة بهذه المقاطعة القنصلية.
خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد كاتب الدولة على أن هذه اللقاءات تعكس إرادة السلطات العليا للبلاد في تجسيد مقاربة شاملة من أجل التكفل بانشغالات الجالية الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي والتي تهدف بالأساس إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع وتحفيز أبناء وطننا بالمهجر من حملة الأفكار والمشاريع على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة على غرار: قطاع المقاولاتية، الذي يولي أهمية كبيرة للطاقات الجزائرية المهاجرة الراغبة في المساهمة في الحركية الاقتصادية ببلادنا. حيث أكد السيد كاتب الدولة على أن مصالحه تعمل بالتعاون مع مختلف مصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من أجل التكفل الأمثل بانشغالات أصحاب المشاريع من أجل تجسيدها في أرض الوطن وخلق القيمة المضافة المنتظرة منها.
من جانبه أبرز السيد نورالدين واضح بالغ الاهتمام الذي يوليه قطاعه لتعزيز دور الجالية في تطوير مجال المقاولاتية في الجزائر، حيث دعا حاملي المشاريع من المشاركين على استغلال فرص الاستثمار المتاحة في بلادنا من خلال الاستعانة بمختلف أجهزة الدعم التي يشرف عليها قطاعه، مؤكدا أن أبناء الجالية بامكانهم الاستفادة من كل التحفيزات المالية والجبائية التي تقدمها الدولة في هذا المجال، كما أشار أن الجالية الجزائرية تعد شريكاً رئيسيا لقطاع المؤسسات الناشئة من خلال مساهمتها في العديد من المشاريع الناجحة ما يدل على الخبرة الكبيرة التي تكتسبها.
في الأخير عبر أبناء الجالية عن امتنانهم الكبير لهذه المبادرة التي سمحت لهم بالتعرف أكثر على المزايا التي يقدمها النظام البيئي للمقاولاتية في الجزائر، حيث أكدو أن مثل هذه اللقاءات المباشرة مع مسؤولي القطاعات الاقتصادية تشكل فرصة مهمة لعرض انشغالاتهم والتقرب أكثر من مؤسسات الدولة بهدف تعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي بالوطن الأم.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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