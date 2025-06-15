السيد شايب يشارك في اللقاء الذي نظمته قنصليتنا بنيس

شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب ، بمعية زميله في الحكومة السيد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اللقاء الذي نظمته قنصلية الجزائر بنيس حول موضوع: "المقاولاتية والشركات الناشئة في خدمة حاملي المشاريع من أبناء الجالية" بحضور نخبة من رواد الأعمال وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من أفراد جاليتنا المقيمة بهذه المقاطعة القنصلية.

خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد كاتب الدولة على أن هذه اللقاءات تعكس إرادة السلطات العليا للبلاد في تجسيد مقاربة شاملة من أجل التكفل بانشغالات الجالية الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي والتي تهدف بالأساس إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع وتحفيز أبناء وطننا بالمهجر من حملة الأفكار والمشاريع على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة على غرار: قطاع المقاولاتية، الذي يولي أهمية كبيرة للطاقات الجزائرية المهاجرة الراغبة في المساهمة في الحركية الاقتصادية ببلادنا. حيث أكد السيد كاتب الدولة على أن مصالحه تعمل بالتعاون مع مختلف مصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من أجل التكفل الأمثل بانشغالات أصحاب المشاريع من أجل تجسيدها في أرض الوطن وخلق القيمة المضافة المنتظرة منها.

من جانبه أبرز السيد نورالدين واضح بالغ الاهتمام الذي يوليه قطاعه لتعزيز دور الجالية في تطوير مجال المقاولاتية في الجزائر، حيث دعا حاملي المشاريع من المشاركين على استغلال فرص الاستثمار المتاحة في بلادنا من خلال الاستعانة بمختلف أجهزة الدعم التي يشرف عليها قطاعه، مؤكدا أن أبناء الجالية بامكانهم الاستفادة من كل التحفيزات المالية والجبائية التي تقدمها الدولة في هذا المجال، كما أشار أن الجالية الجزائرية تعد شريكاً رئيسيا لقطاع المؤسسات الناشئة من خلال مساهمتها في العديد من المشاريع الناجحة ما يدل على الخبرة الكبيرة التي تكتسبها.

في الأخير عبر أبناء الجالية عن امتنانهم الكبير لهذه المبادرة التي سمحت لهم بالتعرف أكثر على المزايا التي يقدمها النظام البيئي للمقاولاتية في الجزائر، حيث أكدو أن مثل هذه اللقاءات المباشرة مع مسؤولي القطاعات الاقتصادية تشكل فرصة مهمة لعرض انشغالاتهم والتقرب أكثر من مؤسسات الدولة بهدف تعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي بالوطن الأم.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.