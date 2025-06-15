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بيستون B70 تجمع بين الأداء والفخامة في فئتين قويتين
(MENAFN- Prime Advertising LLC) تقدم بيستون B70 حلاً أنيقًا وذكيًا للزبائن الباحثين عن التوازن بين القيادة العملية اليومية والراحة والأداء المتميز . وتتوفر B70 بفئتين مختلفتين بمزايا فاخرة : B70 كومفورت بسعر 7150 ريال عُماني، وفئة B70 ليموزين بسعر 9100 ريال عُماني، صممت هذه السيارة لتُلبي مختلف توقعات الزبائن بدءا من القيادة اليومية الراقية إلى أعلى مستويات الراحة.
تأتي فئة كومفورت بمحرك توربو سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصانًا وعزم دوران 258 نيوتن.متر، وناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات، ما يوفر أداءً سلسًا واقتصاديًا في استهلاك الوقود. ويكتمل تصميمها الخارجي الأنيق بمصابيح LED أمامية، ومصابيح تعمل بالنهار ، وعجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، وفتحة سقف بانورامية تمنحها طابعًا فخمًا.
أما المقصورة الداخلية فتأتي مجهزة بمقاعد جلدية، ومقعد سائق كهربائي قابل للتعديل بـ6 وضعيات، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المنطقة لمزيد من الراحة. وتشمل مزايا الراحة والتقنية: نظام الدخول الذكي بدون مفتاح،و تشغيل المحرك بضغطة زر، ونظام تثبيت السرعة، ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات. كما تضم فئة الكومفورت مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة تشمل: نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، ونظام مساعد للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام ووسائد هوائية أمامية وجانبية، وكاميرا للرؤية الخلفية – مما يعزز الأمان وسهولة القيادة أثناء الاستخدام اليومي.
أما فئة ليموزين، فترتقي بالمستوى من خلال باقة من التجهيزات الفاخرة المصممة للسائقين الباحثين عن المزيد من الأناقة والتميز. وتاتي بمحرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة 215 حصانًا وعزم دوران 340 نيوتن.متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يمنح تسارعًا سلسًا وتحكمًا عالياً.
وتشمل لمسات التصميم الخارجي لفئة الليموزين عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة، إضاءات خلفية مدمجة، نظام ذكي للتحكم في الضوء العالي، مصابيح خلفية LED إيقاعية ، وعادم بتصميم رياضي مربع الشكل. أما مقصورتها الداخلية، فتحوّل هذه الفئة إلى مساحة رحبة راقية مع إضاءة محيطية تشمل سقفًا بتأثير السماء المرصعة بالنجوم، ومقاعد أمامية بنظام تدفئة، ووظيفة الضيافة بالمقاعد. وتتكامل التكنولوجيا بسلاسة من خلال شاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصة، و شاحن لاسلكي للهاتف.
وتتميز فئة ليموزين أيضًا بباقة شاملة من أنظمة السلامة المتطورة تشمل: نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام ونظام مساعد بالبقاء في المسار ، نظام كشف الأجسام في النقطة العمياء ، نظام التعرف على إشارات المرور، كاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد 360 درجة – مما يضمن أعلى مستويات الأمان والتجهيزات الحديثة.
سواء اخترت فئة كومفورت المتكاملة أو فئة ليموزين الراقية، فإن بيستون B70 تقدّم مواصفات متميزة ومرونة تلائم مختلف أنماط القيادة وتفوق التوقعات في كل رحلة .
تأتي فئة كومفورت بمحرك توربو سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصانًا وعزم دوران 258 نيوتن.متر، وناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات، ما يوفر أداءً سلسًا واقتصاديًا في استهلاك الوقود. ويكتمل تصميمها الخارجي الأنيق بمصابيح LED أمامية، ومصابيح تعمل بالنهار ، وعجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، وفتحة سقف بانورامية تمنحها طابعًا فخمًا.
أما المقصورة الداخلية فتأتي مجهزة بمقاعد جلدية، ومقعد سائق كهربائي قابل للتعديل بـ6 وضعيات، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المنطقة لمزيد من الراحة. وتشمل مزايا الراحة والتقنية: نظام الدخول الذكي بدون مفتاح،و تشغيل المحرك بضغطة زر، ونظام تثبيت السرعة، ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات. كما تضم فئة الكومفورت مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة تشمل: نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، ونظام مساعد للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام ووسائد هوائية أمامية وجانبية، وكاميرا للرؤية الخلفية – مما يعزز الأمان وسهولة القيادة أثناء الاستخدام اليومي.
أما فئة ليموزين، فترتقي بالمستوى من خلال باقة من التجهيزات الفاخرة المصممة للسائقين الباحثين عن المزيد من الأناقة والتميز. وتاتي بمحرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة 215 حصانًا وعزم دوران 340 نيوتن.متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يمنح تسارعًا سلسًا وتحكمًا عالياً.
وتشمل لمسات التصميم الخارجي لفئة الليموزين عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة، إضاءات خلفية مدمجة، نظام ذكي للتحكم في الضوء العالي، مصابيح خلفية LED إيقاعية ، وعادم بتصميم رياضي مربع الشكل. أما مقصورتها الداخلية، فتحوّل هذه الفئة إلى مساحة رحبة راقية مع إضاءة محيطية تشمل سقفًا بتأثير السماء المرصعة بالنجوم، ومقاعد أمامية بنظام تدفئة، ووظيفة الضيافة بالمقاعد. وتتكامل التكنولوجيا بسلاسة من خلال شاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصة، و شاحن لاسلكي للهاتف.
وتتميز فئة ليموزين أيضًا بباقة شاملة من أنظمة السلامة المتطورة تشمل: نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام ونظام مساعد بالبقاء في المسار ، نظام كشف الأجسام في النقطة العمياء ، نظام التعرف على إشارات المرور، كاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد 360 درجة – مما يضمن أعلى مستويات الأمان والتجهيزات الحديثة.
سواء اخترت فئة كومفورت المتكاملة أو فئة ليموزين الراقية، فإن بيستون B70 تقدّم مواصفات متميزة ومرونة تلائم مختلف أنماط القيادة وتفوق التوقعات في كل رحلة .
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