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Visa تختار لامين يامال سفيراً عالمياً لبطولة كأس العالم 2026

Visa تختار لامين يامال سفيراً عالمياً لبطولة كأس العالم 2026

2025-06-15 04:58:07
(MENAFN- Edelman) الرياض، المملكة العربية السعودية 12 - يونيو :2025 مع تبقي عام واحد فقط على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، والداعم الدائم لكرة القدم العالمية، اليوم عن شراكتها مع النجم الصاعد لامين يامال ليصبح سفيراً عالمياً للبطولة المقبلة.

واحتفاءً بهذا الحدث وبناء الزخم نحو أكبر بطولة لكأس العالم لكرة القدم في التاريخ، ستتيح Visa تجارب حصرية للمشجعين من حاملي بطاقاتها، بما في ذلك فرص للقاء والتعارف مع لامين يامال في برشلونة والحصول على منتجات تحمل توقيعه قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وبهذه المناسبة، قال طارق عبد الله، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للتسويق في شركة Visa لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل لامين بلا شك مستقبل كرة القدم، فهو لاعب جريء ولديه الكثير من الإمكانات الواعدة. ونحن في Visa، نبحث دائماً عن طرق جديدة ومبتكرة للتواصل مع المشجعين من خلال قوة الرياضة. وبصفته سفير Visa لبطولة كأس العالم 2026، يجسد لامين كل ما تحمله هذه اللعبة الجميلة من روح وشغف، وإلهام لملايين المشجعين من عشاقها حول العالم".

يأسر لامين يامال عالم كرة القدم بأدائه المذهل، وقد ساهم ما يتمتع به من مهارة وسرعة ورؤية في الملعب في جعله نجماً عالمياً لامعاً، ورمزاً لمستقبل هذه اللعبة. وتعليقاً على الشراكة مع Visa، قال لامين يامال: "تمثل كرة القدم بالنسبة لي أكثر من مجرد لعبة، إنها متعة ووسيلة للتواصل مع الناس حول العالم. وأفخر بشراكتي مع Visa لمشاركة هذا الشغف وإلهام الناس من خلال الرياضة".

وانطلاقاً من كونها الشريك الرسمي لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استغلت Visa قوة كرة القدم وشغف الجماهير بها لتعزيز الشمولية والوصول إلى الجميع حول العالم، بدءاً من البرامج الجماهيرية وصولاً إلى المنصات العالمية. ومن خلال تجارب المشجعين المبتكرة، وشراكات الرياضيين، والمزايا الحصرية لحاملي البطاقات، تواصل Visa إعادة تعريف الإمكانيات المتاحة للجماهير واللاعبين ومستقبل اللعبة.

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