حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1831 - انتشار وباء الطاعون الذي قضى على الكثير من أهالي الكويت وكان أغلب ضحاياه من النساء والأطفال فيما اضطر الأهالي إلى دفن موتاهم في المنازل واضطر البعض الآخر للإقامة في (عشيش) بمنطقة الشويخ هربا من الوباء الذي تفشى أثناء موسم الغوص والسفر في حين قدرت إحصائيات نسبة ضحايا الطاعون بنحو 60 بالمئة من سكان الكويت.
1969 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتنظيم وزارة الدفاع لتتولى جميع شؤون الدفاع عن البلاد وما يتعلق بالقوات المسلحة.
1978 - اغتيال رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت علي ياسين واتهام (جماعة أبونضال) بالجريمة.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي.
1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
1991 - وفاة الشيخ عبدالله المبارك الصباح أحد أبرز المساهمين في بناء الكويت الحديثة وعين مديرا لدائرة الأمن العام عام 1942 وأنشأ إدارة الجوازات والسفر عام 1949 وتولى مهام نائب الحاكم في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح عن عمر ناهز 77 عاما.
2015 - وفاة هادي هايف الحويلة عضو مجلس الأمة السابق عن عمر ناهز 76 عاما.
2015 - الكويت تقدم 15 مليون دولار لدعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لتسهيل العام الدراسي للاجئين والطلبة الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة. 2016 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصوله على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع عن اختراع نوع جديد من كاسرات الأمواج الطافية لحماية السواحل.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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