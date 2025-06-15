حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 6 (كونا) -- الخامس عشر من يونيو:

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1831 - انتشار وباء الطاعون الذي قضى على الكثير من أهالي الكويت وكان أغلب ضحاياه من النساء والأطفال فيما اضطر الأهالي إلى دفن موتاهم في المنازل واضطر البعض الآخر للإقامة في (عشيش) بمنطقة الشويخ هربا من الوباء الذي تفشى أثناء موسم الغوص والسفر في حين قدرت إحصائيات نسبة ضحايا الطاعون بنحو 60 بالمئة من سكان الكويت.

1969 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتنظيم وزارة الدفاع لتتولى جميع شؤون الدفاع عن البلاد وما يتعلق بالقوات المسلحة.

1978 - اغتيال رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت علي ياسين واتهام (جماعة أبونضال) بالجريمة.

1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي.

1983 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

1991 - وفاة الشيخ عبدالله المبارك الصباح أحد أبرز المساهمين في بناء الكويت الحديثة وعين مديرا لدائرة الأمن العام عام 1942 وأنشأ إدارة الجوازات والسفر عام 1949 وتولى مهام نائب الحاكم في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح عن عمر ناهز 77 عاما.

2015 - وفاة هادي هايف الحويلة عضو مجلس الأمة السابق عن عمر ناهز 76 عاما.

2015 - الكويت تقدم 15 مليون دولار لدعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لتسهيل العام الدراسي للاجئين والطلبة الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة. 2016 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصوله على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع عن اختراع نوع جديد من كاسرات الأمواج الطافية لحماية السواحل.(النهاية) م ب ر / ن س ن