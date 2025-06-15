كأس العالم للأندية.. تعادل انتر ميامي الأمريكي مع الأهلي المصري سلبا في المباراة الافتتاحية

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كأس العالم للأندية.. تعادل انتر ميامي الأمريكي مع الأهلي المصري سلبا في المباراة الافتتاحية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 6 (كونا) -- تعادل نادي انتر ميامي مع نادي الأهلي المصري بنتيجة (0-0) في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم للأندية (الفيفا) النسخة الـ21 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية والتي انطلقت الليلة الماضية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.
وعلى ملعب هارد روك شهد الشوط الأول أفضلية مصرية للأهلي الذي ظل لاعبوه ضاغطين على مرمى الخصم منذ البداية وكان لهم العديد من الهجمات الخطرة والفرص على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي على الرغم من تحصل لاعب الأهلي زيزو على ركلة جزاء الا ان حارس مرمى ميامي تصدى لها.
وفي شوط المباراة الثاني لم يتمكن أي من لاعبي ميامي والأهلي من هز الشباك واستمرت المحاولات على المرمى بدون نتيجة ليخرج كلا الفريقين من المباراة الأولى بنقطة واحدة.
وتضم المجموعة (A) كلا من نادي إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي في واحدة من أقوى مجموعات البطولة التي ينتظر أن تشهد مواجهات كبرى منذ الدور الأول.
يذكر ان البطولة أتت في هذه النسخة بنظام موسع وجديد كليا بمشاركة 32 ناديا من حول العالم ضمن ثماني مجموعات ويلعب خلالها 63 مباراة على 12 استادا في الولايات المتحدة.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
وعلى ملعب هارد روك شهد الشوط الأول أفضلية مصرية للأهلي الذي ظل لاعبوه ضاغطين على مرمى الخصم منذ البداية وكان لهم العديد من الهجمات الخطرة والفرص على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي على الرغم من تحصل لاعب الأهلي زيزو على ركلة جزاء الا ان حارس مرمى ميامي تصدى لها.
وفي شوط المباراة الثاني لم يتمكن أي من لاعبي ميامي والأهلي من هز الشباك واستمرت المحاولات على المرمى بدون نتيجة ليخرج كلا الفريقين من المباراة الأولى بنقطة واحدة.
وتضم المجموعة (A) كلا من نادي إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي في واحدة من أقوى مجموعات البطولة التي ينتظر أن تشهد مواجهات كبرى منذ الدور الأول.
يذكر ان البطولة أتت في هذه النسخة بنظام موسع وجديد كليا بمشاركة 32 ناديا من حول العالم ضمن ثماني مجموعات ويلعب خلالها 63 مباراة على 12 استادا في الولايات المتحدة.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
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