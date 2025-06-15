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كأس العالم للأندية.. تعادل انتر ميامي الأمريكي مع الأهلي المصري سلبا في المباراة الافتتاحية

كأس العالم للأندية.. تعادل انتر ميامي الأمريكي مع الأهلي المصري سلبا في المباراة الافتتاحية

2025-06-15 04:14:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 6 (كونا) -- تعادل نادي انتر ميامي مع نادي الأهلي المصري بنتيجة (0-0) في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم للأندية (الفيفا) النسخة الـ21 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية والتي انطلقت الليلة الماضية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.
وعلى ملعب هارد روك شهد الشوط الأول أفضلية مصرية للأهلي الذي ظل لاعبوه ضاغطين على مرمى الخصم منذ البداية وكان لهم العديد من الهجمات الخطرة والفرص على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي على الرغم من تحصل لاعب الأهلي زيزو على ركلة جزاء الا ان حارس مرمى ميامي تصدى لها.
وفي شوط المباراة الثاني لم يتمكن أي من لاعبي ميامي والأهلي من هز الشباك واستمرت المحاولات على المرمى بدون نتيجة ليخرج كلا الفريقين من المباراة الأولى بنقطة واحدة.
وتضم المجموعة (A) كلا من نادي إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي في واحدة من أقوى مجموعات البطولة التي ينتظر أن تشهد مواجهات كبرى منذ الدور الأول.
يذكر ان البطولة أتت في هذه النسخة بنظام موسع وجديد كليا بمشاركة 32 ناديا من حول العالم ضمن ثماني مجموعات ويلعب خلالها 63 مباراة على 12 استادا في الولايات المتحدة.(النهاية)

م ي م / ط أ ب


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