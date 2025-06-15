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الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تزور شرطة أبوظبي لتعزيز التعاون المؤسسي
(MENAFN- Viola Communications) أبوظبي الإمارات العربية المتحدة 13 يونيو 2025: في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون المؤسسي في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة تعريفية لشرطة أبوظبي بهدف مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
كان في استقبال الوفد سعادة اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، الذي رحب بالوفد الزائر برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور الدكتور أحمد المنصوري والدكتور عبدالعزيز النومان، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، والسيد عمرو القحطاني مدير مكتب الرئيس، والسيد عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، والسيدة كليثم الكعبي من المركز الإعلامي.
وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاء أبرز اختصاصاتها ومسؤولياتها باعتبارها جهة وطنية مستقلة، ودورها في نشر الوعي الحقوقي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز أن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجهات المعنية على المستوى المحلي وتعزيز وعي العاملين في القطاعات الحيوية بأدوار الهيئة وآليات التنسيق معها بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية حاضنة لحقوق الإنسان
كان في استقبال الوفد سعادة اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، الذي رحب بالوفد الزائر برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور الدكتور أحمد المنصوري والدكتور عبدالعزيز النومان، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، والسيد عمرو القحطاني مدير مكتب الرئيس، والسيد عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، والسيدة كليثم الكعبي من المركز الإعلامي.
وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاء أبرز اختصاصاتها ومسؤولياتها باعتبارها جهة وطنية مستقلة، ودورها في نشر الوعي الحقوقي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز أن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجهات المعنية على المستوى المحلي وتعزيز وعي العاملين في القطاعات الحيوية بأدوار الهيئة وآليات التنسيق معها بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية حاضنة لحقوق الإنسان
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