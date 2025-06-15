زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب منطقة جزر ساندويتش الجنوبية
ولم تصدر السلطات أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد بحري (تسونامي) عقب الهزة.
ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي رصدت النشاط الزلزالي، فإن مركز الهزة الأرضية تم تسجيله على عمق 316 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وعلى بعد نحو 206 كيلومترات شمال غرب هوما تونغا.
ولم ترد أي أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو تسجيل أضرار مادية.
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