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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب منطقة جزر ساندويتش الجنوبية

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب منطقة جزر ساندويتش الجنوبية

2025-06-15 03:06:43
(MENAFN- Al-Bayan) ">ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة جزر ساندويتش الجنوبية الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.

ولم تصدر السلطات أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد بحري (تسونامي) عقب الهزة.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي رصدت النشاط الزلزالي، فإن مركز الهزة الأرضية تم تسجيله على عمق 316 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وعلى بعد نحو 206 كيلومترات شمال غرب هوما تونغا.

ولم ترد أي أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو تسجيل أضرار مادية.

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