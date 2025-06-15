مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار

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مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن الأردن يضع سلامة الطيران المدني والمسافرين في أعلى سلم الأولويات، مشدداً على أن الهيئة تتخذ قراراتها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المختصة، ووفق تقييم مستمر على مدار الساعة.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الوكيل" عبر راديو هلا صباح الأحد، أوضح مستو أن "كافة دول العالم ملتزمة بالحفاظ على سلامة الطيران المدني وعدم المساس به، باعتباره أحد الأسس الثابتة في القانون الدولي واتفاقيات الطيران".
وأضاف أن قرار وقف الطيران مؤقتاً جاء نتيجة ازدياد حدة التصعيد في المنطقة، وكان الهدف منه حماية الطائرات القادمة والمغادرة، والتأكيد على التزام الأردن الدولي كدولة موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وأشار مستو إلى أن المسارات الجوية التي تمر عبر الأجواء الأردنية تُحدد مسبقاً بطريقة تُبعدها عن مناطق الخطر أو التوتر، لافتاً إلى أن الهيئة طالبت شركات الطيران القادمة إلى المملكة بحمل وقود إضافي، تحسباً لاحتمال تحويلها إلى مطارات بديلة في حال ظهور أي مؤشرات خطر.
وتابع بأنه لا مجال للخطأ في هذه الأوقات الحساسة، ولا يمكن أن تساوم الهيئة على سلامة المسافرين، مؤكداً أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التخفيفية لضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى درجات الأمان.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بتقييم المخاطر على مدار 24 ساعة يومياً، بما يضمن سلامة الطيران المدني والمسافرين والأجواء الأردنية ككل".
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الوكيل" عبر راديو هلا صباح الأحد، أوضح مستو أن "كافة دول العالم ملتزمة بالحفاظ على سلامة الطيران المدني وعدم المساس به، باعتباره أحد الأسس الثابتة في القانون الدولي واتفاقيات الطيران".
وأضاف أن قرار وقف الطيران مؤقتاً جاء نتيجة ازدياد حدة التصعيد في المنطقة، وكان الهدف منه حماية الطائرات القادمة والمغادرة، والتأكيد على التزام الأردن الدولي كدولة موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وأشار مستو إلى أن المسارات الجوية التي تمر عبر الأجواء الأردنية تُحدد مسبقاً بطريقة تُبعدها عن مناطق الخطر أو التوتر، لافتاً إلى أن الهيئة طالبت شركات الطيران القادمة إلى المملكة بحمل وقود إضافي، تحسباً لاحتمال تحويلها إلى مطارات بديلة في حال ظهور أي مؤشرات خطر.
وتابع بأنه لا مجال للخطأ في هذه الأوقات الحساسة، ولا يمكن أن تساوم الهيئة على سلامة المسافرين، مؤكداً أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التخفيفية لضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى درجات الأمان.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بتقييم المخاطر على مدار 24 ساعة يومياً، بما يضمن سلامة الطيران المدني والمسافرين والأجواء الأردنية ككل".
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