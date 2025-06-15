  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار

مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار

2025-06-15 03:06:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن الأردن يضع سلامة الطيران المدني والمسافرين في أعلى سلم الأولويات، مشدداً على أن الهيئة تتخذ قراراتها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المختصة، ووفق تقييم مستمر على مدار الساعة.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الوكيل" عبر راديو هلا صباح الأحد، أوضح مستو أن "كافة دول العالم ملتزمة بالحفاظ على سلامة الطيران المدني وعدم المساس به، باعتباره أحد الأسس الثابتة في القانون الدولي واتفاقيات الطيران".
وأضاف أن قرار وقف الطيران مؤقتاً جاء نتيجة ازدياد حدة التصعيد في المنطقة، وكان الهدف منه حماية الطائرات القادمة والمغادرة، والتأكيد على التزام الأردن الدولي كدولة موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وأشار مستو إلى أن المسارات الجوية التي تمر عبر الأجواء الأردنية تُحدد مسبقاً بطريقة تُبعدها عن مناطق الخطر أو التوتر، لافتاً إلى أن الهيئة طالبت شركات الطيران القادمة إلى المملكة بحمل وقود إضافي، تحسباً لاحتمال تحويلها إلى مطارات بديلة في حال ظهور أي مؤشرات خطر.
وتابع بأنه لا مجال للخطأ في هذه الأوقات الحساسة، ولا يمكن أن تساوم الهيئة على سلامة المسافرين، مؤكداً أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التخفيفية لضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى درجات الأمان.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بتقييم المخاطر على مدار 24 ساعة يومياً، بما يضمن سلامة الطيران المدني والمسافرين والأجواء الأردنية ككل".


MENAFN15062025000208011052ID1109675542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث