يسكنه نحو 4 آلاف شخص.. حريق هائل في ناطحة سحاب بدبي - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مدينة دبي اندلاع حريق هائل في مبنى سكني مكون من 67 طابقا في منطقة المارينا، يسكنه أكثر من 3820 شخصا دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونجحت فرق الدفاع المدني الإماراتي في إطفاء اللهب خلال 6 ساعات، مؤمنة سلامة جميع السكان البالغ عددهم 3,820 شخصًا دون وقوع أي إصابات رغم شدة الحريق.



وفقا للبيانات الرسمية شب الحريق في الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة حيث انطلق اللهب من الطابق الـ47، وسرعان ما انتشر إلى الطابق فوقه.



وتعاملت فرق الإطفاء والإنقاذ بسرعة مع الحريق حيث تم نشر أكثر من 20 سيارة إطفاء وعدد من طواقم الإسعاف، وفي عملية إنقاذ استمرت لساعات تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بحلول الساعة 4:30 صباحا يوم السبت مما منع انتشاره إلى المباني المجاورة.

أشادت السلطات الإماراتية بكفاءة فرق الدفاع المدني، مشيرة إلى أن الإجراءات السريعة والتنظيم المحكم كانا العاملين الرئيسيين في ضمان سلامة السكان.



وقالت دائرة الدفاع المدني في دبي عبر بيانها: "نجحت فرقنا في إخلاء جميع السكان من 764 شقة في غضون ساعات قليلة مع التركيز على ضمان حياتهم وصحتهم" وأضافت أن الإخلاء تم بكفاءة عالية، حيث لم يُسجل أي إصابات أو وفيات.

ويعرف المبنى الذي اندلع فيه الحريق في دبي باسم "مارينا بيناكل" ويعتبر واحدا من أطول المباني السكنية في دبي، بارتفاع يزيد عن 250 مترًا، ويضم الطابق الأرضي منازل فاخرة وشققا سكنية، في حين تحتوي الطوابق العليا على مرافق رياضية وترفيهية.



وتعتبر منطقة المارينا نفسها واحدة من أشهر الوجهات السكنية والسياحية في دبي، حيث تتميز بأبراجها العالية وموانئها اليخوتية.

روسيا اليوم