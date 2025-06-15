يسكنه نحو 4 آلاف شخص.. حريق هائل في ناطحة سحاب بدبي - فيديو

يسكنه نحو 4 آلاف شخص.. حريق هائل في ناطحة سحاب بدبي - فيديو
ونجحت فرق الدفاع المدني الإماراتي في إطفاء اللهب خلال 6 ساعات، مؤمنة سلامة جميع السكان البالغ عددهم 3,820 شخصًا دون وقوع أي إصابات رغم شدة الحريق.
وفقا للبيانات الرسمية شب الحريق في الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة حيث انطلق اللهب من الطابق الـ47، وسرعان ما انتشر إلى الطابق فوقه.
وتعاملت فرق الإطفاء والإنقاذ بسرعة مع الحريق حيث تم نشر أكثر من 20 سيارة إطفاء وعدد من طواقم الإسعاف، وفي عملية إنقاذ استمرت لساعات تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بحلول الساعة 4:30 صباحا يوم السبت مما منع انتشاره إلى المباني المجاورة.
أشادت السلطات الإماراتية بكفاءة فرق الدفاع المدني، مشيرة إلى أن الإجراءات السريعة والتنظيم المحكم كانا العاملين الرئيسيين في ضمان سلامة السكان.
وقالت دائرة الدفاع المدني في دبي عبر بيانها: "نجحت فرقنا في إخلاء جميع السكان من 764 شقة في غضون ساعات قليلة مع التركيز على ضمان حياتهم وصحتهم" وأضافت أن الإخلاء تم بكفاءة عالية، حيث لم يُسجل أي إصابات أو وفيات.
ويعرف المبنى الذي اندلع فيه الحريق في دبي باسم "مارينا بيناكل" ويعتبر واحدا من أطول المباني السكنية في دبي، بارتفاع يزيد عن 250 مترًا، ويضم الطابق الأرضي منازل فاخرة وشققا سكنية، في حين تحتوي الطوابق العليا على مرافق رياضية وترفيهية.
وتعتبر منطقة المارينا نفسها واحدة من أشهر الوجهات السكنية والسياحية في دبي، حيث تتميز بأبراجها العالية وموانئها اليخوتية.
روسيا اليوم
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