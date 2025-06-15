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الأزمات: من غير الوارد تعطيل المؤسسات والجامعات وموجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة

الأزمات: من غير الوارد تعطيل المؤسسات والجامعات وموجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة

2025-06-15 03:06:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
إدارة الازمات : موجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة ولا داع للهلع
الأردن يراقب التلوث الإشعاعي وجودة الهواء ضمن خطط الطوارئ الوطنية
أكد العميد الركن حاتم الزعبي، نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأردن لا يمر بوضع خطير في ظل التوترات الإقليمية، وأن الدولة تعمل وفق خطط استباقية محكمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بتنسيق تام مع الجهات المعنية وعلى مدار الساعة.
وفي تصريحات خاصة لبرنامج "الوكيل" عبر راديو هلا، أوضح الزعبي أن خلية الأزمة تم تشكيلها قبل وقوع الأحداث الأخيرة، وهي معنية بمتابعة أمن الطاقة، وأمن المياه، والأمن الغذائي، ومراقبة جودة الهواء، وحالة المستشفيات، والتلوث الإشعاعي، ما يعكس شمولية استعدادات الدولة على كافة الأصعدة.
وأضاف أن قرار إطلاق صافرات الإنذار يُتخذ فقط عند الضرورة القصوى، نافياً وجود أي نية لتعطيل الجامعات أو المدارس نتيجة ما يجري إقليمياً، ومشدداً على أن الأولوية هي الحفاظ على سير الحياة العامة دون تعطيل.
وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تتعامل باحترافية عالية مع مختلف المستجدات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التخفيفية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين، مؤكداً أن مخزون المملكة من الطاقة والغذاء ممتاز، كما أن هناك خططًا بديلة جاهزة في حال انقطاع سلاسل التوريد.
ودعا الزعبي المواطنين إلى عدم التجمهر في المناطق الخطرة أو مواقع سقوط الشظايا، والتصرف بحكمة واتباع التعليمات الرسمية، مشيراً إلى وجود فريق مختص للرد على استفسارات المواطنين عبر صفحات المركز الرسمية، وتحديث التعليمات أولاً بأول.
وبيّن الزعبي أن المواطن هو الركيزة الأهم في تجاوز الأزمات والظروف الاستثنائية، مؤكداً أن ذلك يرتبط مباشرة بنشر الوعي، والابتعاد عن الشائعات والمقاطع المزيفة التي تثير القلق دون مبرر.
ولفت إلى أننا في المملكة لا نمر بوضع خطير، والثقة كبيرة في وعي المواطن الأردني لتجاوز الأزمات، ولا مجال للمساومة على أمنه ، كما يجري العمل بكل كفاءة وبتنسيق وطني شامل لتجاوز هذه المرحلة الإقليمية الحساسة بأقل التكاليف".


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