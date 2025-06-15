مفاوضات النووي الإيراني بين واشنطن وطهران لن تنعقد الأحد

مفاوضات النووي الإيراني بين واشنطن وطهران لن تنعقد الأحد
وكتب وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، عبر "إكس"، قائلا إن "المباحثات بين إيران والولايات المتحدة التي كانت مقررة في مسقط الأحد لن تحصل".
وأشار إلى أن الدبلوماسية والحوار يبقيان السبيل الوحيد نحو سلام دائم.
وأكد مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال تريد إجراء مباحثات مع إيران، وذلك رغم إعلان طهران السبت أن "لا معنى" لمشاركتها في محادثات كانت مقررة مع واشنطن الأحد في ظل الهجمات الإسرائيلي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "لا زلنا نأمل في إجراء المباحثات" مع الجمهورية الإسلامية.
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