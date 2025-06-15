مفاوضات النووي الإيراني بين واشنطن وطهران لن تنعقد الأحد

MENAFN - Palestine News Network ) عُمان / PNN - أعلنت سلطنة عمان التي تقوم بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في مباحثاتهما النووية، السبت أن جولة المحادثات التي كانت مقررة اليوم الأحد بين الطرفين لن تحصل.

وكتب وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، عبر "إكس"، قائلا إن "المباحثات بين إيران والولايات المتحدة التي كانت مقررة في مسقط الأحد لن تحصل".

وأشار إلى أن الدبلوماسية والحوار يبقيان السبيل الوحيد نحو سلام دائم.

وأكد مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال تريد إجراء مباحثات مع إيران، وذلك رغم إعلان طهران السبت أن "لا معنى" لمشاركتها في محادثات كانت مقررة مع واشنطن الأحد في ظل الهجمات الإسرائيلي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "لا زلنا نأمل في إجراء المباحثات" مع الجمهورية الإسلامية.