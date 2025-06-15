  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مفاوضات النووي الإيراني بين واشنطن وطهران لن تنعقد الأحد

مفاوضات النووي الإيراني بين واشنطن وطهران لن تنعقد الأحد

2025-06-15 03:06:23
(MENAFN- Palestine News Network ) عُمان / PNN - أعلنت سلطنة عمان التي تقوم بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في مباحثاتهما النووية، السبت أن جولة المحادثات التي كانت مقررة اليوم الأحد بين الطرفين لن تحصل.

وكتب وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، عبر "إكس"، قائلا إن "المباحثات بين إيران والولايات المتحدة التي كانت مقررة في مسقط الأحد لن تحصل".

وأشار إلى أن الدبلوماسية والحوار يبقيان السبيل الوحيد نحو سلام دائم.

وأكد مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال تريد إجراء مباحثات مع إيران، وذلك رغم إعلان طهران السبت أن "لا معنى" لمشاركتها في محادثات كانت مقررة مع واشنطن الأحد في ظل الهجمات الإسرائيلي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "لا زلنا نأمل في إجراء المباحثات" مع الجمهورية الإسلامية.

MENAFN15062025000205011050ID1109675533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث