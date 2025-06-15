13 قتيلا منذ الجمعة في إسرائيل بهجمات إيرانية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - شهدت المنطقة تصعيدا غير مسبوق فجر الأحد، مع إطلاق إيران دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم 6 قتلى في بات يام المحاذية لتل أبيب حيث وإصابة أكثر من 200 آخرين إضافة إلى 7 مفقودين، و4 قتيلات في مدينة طمرة في الجليل، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ الجمعة، إلى 13 قتيلا.

والقتيلات في طمرة هن منار قاسم أبو الهيجاء خطيب (40 عاما) وابنتيها شذى وحلا خطيب (20 و13 عاما) وقريبتهن منار فخري ذياب خطيب (40 عاما)، فيما أصيب أشخاص آخرون جراء سقوط صاروخ ليل السبت - الأحد

وتعد منطقة تل أبيب من أكثر المناطق تضررا، حيث أكد رئيس بلدية بات يام وجود أشخاص في عداد المفقودين تحت أنقاض مبنى تعرّض لإصابة مباشرة. وأضاف أن القصف ألحق أضرارا بـ61 مبنى، من بينها 6 مبان أصبحت غير صالحة للسكن وسيتم هدمها بالكامل. في الوقت نفسه، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت ظروف معقدة.

بالتوازي مع ذلك، شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على طهران ومناطق أخرى، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن تعرض أحد مبانيها الإدارية ومركز أبحاث للقصف، إلى جانب استهداف مستودع وقود رئيسي في العاصمة. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع مرتبطة بالبنية التحتية "لمشروع الأسلحة النووية"، في إطار تبادل الهجمات المستمر بين الطرفين لليوم الثالث على التوالي.