13 قتيلا منذ الجمعة في إسرائيل بهجمات إيرانية

13 قتيلا منذ الجمعة في إسرائيل بهجمات إيرانية
والقتيلات في طمرة هن منار قاسم أبو الهيجاء خطيب (40 عاما) وابنتيها شذى وحلا خطيب (20 و13 عاما) وقريبتهن منار فخري ذياب خطيب (40 عاما)، فيما أصيب أشخاص آخرون جراء سقوط صاروخ ليل السبت - الأحد
وتعد منطقة تل أبيب من أكثر المناطق تضررا، حيث أكد رئيس بلدية بات يام وجود أشخاص في عداد المفقودين تحت أنقاض مبنى تعرّض لإصابة مباشرة. وأضاف أن القصف ألحق أضرارا بـ61 مبنى، من بينها 6 مبان أصبحت غير صالحة للسكن وسيتم هدمها بالكامل. في الوقت نفسه، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت ظروف معقدة.
بالتوازي مع ذلك، شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على طهران ومناطق أخرى، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن تعرض أحد مبانيها الإدارية ومركز أبحاث للقصف، إلى جانب استهداف مستودع وقود رئيسي في العاصمة. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع مرتبطة بالبنية التحتية "لمشروع الأسلحة النووية"، في إطار تبادل الهجمات المستمر بين الطرفين لليوم الثالث على التوالي.
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