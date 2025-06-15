الاحتلال يواصل إغلاق حاجز الحمرا لليوم الثالث على التوالي

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الاحتلال يواصل إغلاق حاجز الحمرا لليوم الثالث على التوالي
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال ما زال يغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، منذ يوم الجمعة.
ويؤدي إغلاق الحاجز إلى إعاقة حركة مرور المواطنين إلى مناطق الأغوار، كما يعيق دخول المزارعين إلى الأراضي الزراعية وإخراج المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
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