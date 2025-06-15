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الاحتلال يواصل إغلاق حاجز الحمرا لليوم الثالث على التوالي

الاحتلال يواصل إغلاق حاجز الحمرا لليوم الثالث على التوالي

2025-06-15 03:06:22
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال ما زال يغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، منذ يوم الجمعة.

ويؤدي إغلاق الحاجز إلى إعاقة حركة مرور المواطنين إلى مناطق الأغوار، كما يعيق دخول المزارعين إلى الأراضي الزراعية وإخراج المنتجات الزراعية إلى الأسواق.

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