جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت إسرائيل بصواريخ باليستية بالتنسيق مع إيران

جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت إسرائيل بصواريخ باليستية بالتنسيق مع إيران
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت مدينة يافا وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف، في كلمة بثتها قناة المسيرة اليمنية“ نفّذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية فرط الصوتية.”
وتابع:“تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم.”
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.
وتُواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية، منذ أن شنت إسرائيل، يوم الجمعة، أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد خصمها اللدود.
وفي اليوم نفسه الذي شنت فيه إسرائيل الهجوم، قالت السلطات الإسرائيلية إن صاروخاً أُطلق من اليمن سقط في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، إلا أن جماعة الحوثي لم تعلن مسؤوليتها عن إطلاق ذلك الصاروخ.
وتواصل الجماعة شن هجمات على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، في ما تصفه بأنه دعم للفلسطينيين في غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وردّت إسرائيل بسلسلة من الهجمات على مواقع الحوثيين، كما شنت الولايات المتحدة ضربات مكثفة ضد الجماعة خلال هذا العام، قبل أن يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم عقب موافقة الحوثيين على وقف استهداف السفن الأمريكية.
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