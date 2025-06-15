جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت إسرائيل بصواريخ باليستية بالتنسيق مع إيران

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء / PNN - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، أنها شنت هجمات على إسرائيل بالتنسيق مع طهران، في أول مرة تُعلن فيها جماعة متحالفة مع إيران عن مثل هذا التعاون في تنفيذ هجمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت مدينة يافا وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف، في كلمة بثتها قناة المسيرة اليمنية“ نفّذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية فرط الصوتية.”

وتابع:“تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم.”

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.

وتُواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية، منذ أن شنت إسرائيل، يوم الجمعة، أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد خصمها اللدود.

وفي اليوم نفسه الذي شنت فيه إسرائيل الهجوم، قالت السلطات الإسرائيلية إن صاروخاً أُطلق من اليمن سقط في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، إلا أن جماعة الحوثي لم تعلن مسؤوليتها عن إطلاق ذلك الصاروخ.

وتواصل الجماعة شن هجمات على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، في ما تصفه بأنه دعم للفلسطينيين في غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردّت إسرائيل بسلسلة من الهجمات على مواقع الحوثيين، كما شنت الولايات المتحدة ضربات مكثفة ضد الجماعة خلال هذا العام، قبل أن يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم عقب موافقة الحوثيين على وقف استهداف السفن الأمريكية.