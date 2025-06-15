الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الخليل ويشدد من اجراءاته العسكرية لكافة القرى والبلدات

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 مواطنا من محافظة الخليل، وشددت من إغلاقها لكافة القرى، والبلدات، ومداخل مدينة الخليل، ومخيماتها.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة إذنا غربا، عقب احكام إغلاقها المدخل الرئيسي، ومنعه المواطنين من المرور عبر الشارع الالتفافي، وإغلاق كافة الطرق الترابية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي انتشرت بين أحياء البلدة، وشوارعها بشكل استفزازي، اقتحمت المنازل والمحال التجارية، واعتقلت كلا من: محمد عبد العزيز البطران، ورأفت راشد البطران، وخطاب اسماعيل النطاح، والشقيقين محمد وأكرم يوسف الفسيسي، وعمر النطاح.

كما اقتحمت عددا من أحياء مدينة الخليل، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الوصول إلى البوابات الحديدية عند المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة الخليل، واعتقلت المواطنين زكري الدويك، وصلاح عيسى المحتسب، وهاني الرجبي، وحمدي وعبدو، ومحمد الرجبي.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: اسماعيل الطل، ومهران الشريف، وعاني ملحم هوارين، ومعاذ اشنيور، وابراهيم البطاط، ومجدي عيسى البطاط.

ومن بلدة سعير شمال الخليل، اعتقلت تلك القوات المواطنين علاء جرادات وريان جرادات، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البوابة التي تغلق مدخل البلدة بمحاذاة الشارع الالتفافي، فيما شددت من إغلاقها لمخيمي الفوار والعروب.