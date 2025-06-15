الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الخليل ويشدد من اجراءاته العسكرية لكافة القرى والبلدات
وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة إذنا غربا، عقب احكام إغلاقها المدخل الرئيسي، ومنعه المواطنين من المرور عبر الشارع الالتفافي، وإغلاق كافة الطرق الترابية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي انتشرت بين أحياء البلدة، وشوارعها بشكل استفزازي، اقتحمت المنازل والمحال التجارية، واعتقلت كلا من: محمد عبد العزيز البطران، ورأفت راشد البطران، وخطاب اسماعيل النطاح، والشقيقين محمد وأكرم يوسف الفسيسي، وعمر النطاح.
كما اقتحمت عددا من أحياء مدينة الخليل، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الوصول إلى البوابات الحديدية عند المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة الخليل، واعتقلت المواطنين زكري الدويك، وصلاح عيسى المحتسب، وهاني الرجبي، وحمدي وعبدو، ومحمد الرجبي.
كما اقتحمت تلك القوات بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: اسماعيل الطل، ومهران الشريف، وعاني ملحم هوارين، ومعاذ اشنيور، وابراهيم البطاط، ومجدي عيسى البطاط.
ومن بلدة سعير شمال الخليل، اعتقلت تلك القوات المواطنين علاء جرادات وريان جرادات، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البوابة التي تغلق مدخل البلدة بمحاذاة الشارع الالتفافي، فيما شددت من إغلاقها لمخيمي الفوار والعروب.
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