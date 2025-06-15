الأسير أحمد جعب من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

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الأسير أحمد جعب من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- دخل المعتقل أحمد جميل شحادة جعب من مخيم جنين، اليوم الأحد، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل جعب في الخامس عشر من يونيو/ حزيران 2006، وحُكم عليه بالسجن 21 عامًا، وقد فقد بصره بالعين اليسرى، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
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