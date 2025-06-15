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الأسير أحمد جعب من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الأسير أحمد جعب من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

2025-06-15 03:06:22
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- دخل المعتقل أحمد جميل شحادة جعب من مخيم جنين، اليوم الأحد، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل جعب في الخامس عشر من يونيو/ حزيران 2006، وحُكم عليه بالسجن 21 عامًا، وقد فقد بصره بالعين اليسرى، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

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