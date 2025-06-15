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الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية عند مداخل نابلس وبلداتها وقراها

الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية عند مداخل نابلس وبلداتها وقراها

2025-06-15 03:06:22
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إجراءاتها التعسفية على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وتمنع الدخول والخروج منها، وتغلق معظم البوابات الحديدية عند مداخل القرى والبلدات.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال هاجمت مركبات المواطنين بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع على حاجز دير شرف غرب المدينة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل اغلاق الحواجز العسكرية عند مداخل نابلس، وتمنع حركة الدخول والخروج منها، باستثناء الطريق الواصل بين مخيم عسكر وبلدة عصيرة شمالا، والطريق المؤدية لبلدة الباذان.

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