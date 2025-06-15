الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية عند مداخل نابلس وبلداتها وقراها
وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال هاجمت مركبات المواطنين بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع على حاجز دير شرف غرب المدينة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل اغلاق الحواجز العسكرية عند مداخل نابلس، وتمنع حركة الدخول والخروج منها، باستثناء الطريق الواصل بين مخيم عسكر وبلدة عصيرة شمالا، والطريق المؤدية لبلدة الباذان.
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