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مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو

مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو

2025-06-15 03:04:55
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 حزيران (بترا) - لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة.
وبحسب "راديو فرنسا الدولي"، أوضح وزير الداخلية الإقليمي، تييري كابويا، أن "الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 19 شخصا، 17 منهم في بلدة نجاليما (شمال غرب)، واثنان في ليمبا (وسط)، وأكثر من 500 منزل غمرتها المياه في بلدة ماتيتي (وسط)"،مشيرا الى وقوع أضرار مادية جسيمة وحدوث تضرر للطرق.
وأشار إلى أن هذه الأمطار الغزيرة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة موسم جفاف لأكثر من أسبوعين.
وأفاد مسؤولون بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في الوكالة الكونغولية للأرصاد الجوية والاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية (ميتلسات) ان ما حدث يشكل ظاهرة "استثنائية"، معتبرين ان هذه الظاهرة النادرة تعود إلى اضطراب مناخي، لا سيما بسبب "موسم جفاف قصير".
وتراقب وكالة الأرصاد الجوية هذه الظاهرة عن كثب، "لأنه كلما زادت قوة تدفق الرياح، زاد خطر هطول الأمطار طوال الموسم"، على حد قوله.
--(بترا)
رصد/أغ /اص/ب ط
15/06/2025 09:37:26

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