مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو

مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو
عمان 15 حزيران (بترا) - لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة.
وبحسب "راديو فرنسا الدولي"، أوضح وزير الداخلية الإقليمي، تييري كابويا، أن "الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 19 شخصا، 17 منهم في بلدة نجاليما (شمال غرب)، واثنان في ليمبا (وسط)، وأكثر من 500 منزل غمرتها المياه في بلدة ماتيتي (وسط)"،مشيرا الى وقوع أضرار مادية جسيمة وحدوث تضرر للطرق.
وأشار إلى أن هذه الأمطار الغزيرة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة موسم جفاف لأكثر من أسبوعين.
وأفاد مسؤولون بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في الوكالة الكونغولية للأرصاد الجوية والاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية (ميتلسات) ان ما حدث يشكل ظاهرة "استثنائية"، معتبرين ان هذه الظاهرة النادرة تعود إلى اضطراب مناخي، لا سيما بسبب "موسم جفاف قصير".
وتراقب وكالة الأرصاد الجوية هذه الظاهرة عن كثب، "لأنه كلما زادت قوة تدفق الرياح، زاد خطر هطول الأمطار طوال الموسم"، على حد قوله.
--(بترا)
رصد/أغ /اص/ب ط
15/06/2025 09:37:26
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