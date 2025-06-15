تحطم مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 حزيران (بترا)- تحطمت طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص شمال الهند، اليوم الأحد، بسبب أحوال جوية صعبة قرب منطقة جوريكوند الجبلية بإقليم أوتاراخند.وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية أن الطائرة كانت قد اختفت في منطقة "جوريكوند" وهي منطقة ذات تضاريس وعرة وأحوال جوية متقلبة تصعّب عمليات الملاحة فيها.وقال رئيس وزراء الولاية، "بوشكار سينج دامي"، إن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية والإدارة المحلية وفرق الإنقاذ الأخرى تواصل تنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ بعد العثور على حطام الطائرة.ونقلت قناة إنديا توداي التلفزيونية عن مسؤولين قولهم إن الطائرة انحرفت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.