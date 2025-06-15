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الخطوط الجوية التركية وطيران تاب البرتغالية تُوسعان نطاق تعاونهما عبر اتفاقية الرمز المشترك
(MENAFN- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران التي تُسيّر رحلاتها إلى أكبر عدد من البلدان مقارنة بأي شركة أخرى في العالم، وشركة طيران تاب البرتغال، الناقل الوطني للبرتغال وشركة الطيران الأوروبية الرائدة التي تُسيّر رحلاتها إلى البرازيل، عن توسيع نطاق شراكتهما الحالية عبر اتفاقية الرمز المشترك.
وبموجب الاتفاقية المُوسعة التي تم الإعلان عنها مُؤخرًا في الاجتماع السنوي العام الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) الذي عُقد في نيودلهي، ستوفر كلتا الشركتين لضيوفهما مجموعة أوسع من خيارات السفر السلسة التي تتجاوز شبكاتهما العالمية الحالية. وسيدخل نطاق التعاون وجهات سفر جديدة ومثيرة منها البرازيل والمغرب وقطر وموريشيوس. كما أُضيفت دالامان وبودروم، وهما وجهتان صيفيتان بارزتان في تركيا، إلى الاتفاقية، مما يعزز خيارات السفر بين تركيا والبرتغال، ويسهل الوصول إلى الوجهات الترفيهية المرغوبة من المسافرين.
وتعليقًا على الاتفاقية، صرّح بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، قائلاً: "يسرّنا تعزيز شراكتنا الراسخة مع طيران تاب البرتغالية. يُتيح نطاق الاتفاقية الجديد مرونةً أكبر ومجموعةً أوسع من خيارات السفر، مع الإسهام في تطوير العلاقات التجارية والسياحية بين بلدينا. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون القيّم في السنوات القادمة".
من جانبه، علّق لويس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة طيران تاب البرتغالية، قائلاً: "نظرًا لبنية شبكتنا الواسعة، نحتاج إلى إيجاد طرق ذكية لربطنا بالشرق. والتعاون مع شركاء متميزين هو سبيلنا لتحقيق ذلك. سيوفر هذا لمسافرينا حول العالم ومجتمعنا البرتغالي خيارات أوسع لزيارة وجهات جديدة ومثيرة مع شريكنا الخطوط الجوية التركية".
هذا التعاون القوي بين الشركتين الرائدتين في قطاع الطيران لا يعمل على تعزيز حضور شبكتهما التي تربط المدن والمناطق المختلفة في العالم فحسب، بل يعزز أيضًا من زيادة حركة السياحة والأعمال بين تركيا والبرتغال، وكذلك إلى وجهات رئيسية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وإفريقيا والشرق الأوسط.
وبموجب الاتفاقية المُوسعة التي تم الإعلان عنها مُؤخرًا في الاجتماع السنوي العام الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) الذي عُقد في نيودلهي، ستوفر كلتا الشركتين لضيوفهما مجموعة أوسع من خيارات السفر السلسة التي تتجاوز شبكاتهما العالمية الحالية. وسيدخل نطاق التعاون وجهات سفر جديدة ومثيرة منها البرازيل والمغرب وقطر وموريشيوس. كما أُضيفت دالامان وبودروم، وهما وجهتان صيفيتان بارزتان في تركيا، إلى الاتفاقية، مما يعزز خيارات السفر بين تركيا والبرتغال، ويسهل الوصول إلى الوجهات الترفيهية المرغوبة من المسافرين.
وتعليقًا على الاتفاقية، صرّح بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، قائلاً: "يسرّنا تعزيز شراكتنا الراسخة مع طيران تاب البرتغالية. يُتيح نطاق الاتفاقية الجديد مرونةً أكبر ومجموعةً أوسع من خيارات السفر، مع الإسهام في تطوير العلاقات التجارية والسياحية بين بلدينا. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون القيّم في السنوات القادمة".
من جانبه، علّق لويس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة طيران تاب البرتغالية، قائلاً: "نظرًا لبنية شبكتنا الواسعة، نحتاج إلى إيجاد طرق ذكية لربطنا بالشرق. والتعاون مع شركاء متميزين هو سبيلنا لتحقيق ذلك. سيوفر هذا لمسافرينا حول العالم ومجتمعنا البرتغالي خيارات أوسع لزيارة وجهات جديدة ومثيرة مع شريكنا الخطوط الجوية التركية".
هذا التعاون القوي بين الشركتين الرائدتين في قطاع الطيران لا يعمل على تعزيز حضور شبكتهما التي تربط المدن والمناطق المختلفة في العالم فحسب، بل يعزز أيضًا من زيادة حركة السياحة والأعمال بين تركيا والبرتغال، وكذلك إلى وجهات رئيسية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وإفريقيا والشرق الأوسط.
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