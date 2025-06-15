عرض عسكري في واشنطن تزامناً مع احتجاجات على سياسات ترامب

MENAFN - Al-Bayan) انطلق العرض العسكري الذي انتظره بفارغ الصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع وسط مدينة واشنطن أمس السبت، لكن الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الجيش الأمريكي شابه عنف واحتجاجات.

في الساعات التي سبقت بدء العرض العسكري، خرج مئات الآلاف من الأمريكيين في مسيرات واحتشدوا في شوارع مدن من نيويورك إلى شيكاغو إلى لوس انجليس احتجاجا على قرارات ترامب منذ توليه الرئاسة، في أكبر تحركات من نوعها منذ عودته إلى السلطة في يناير.

وفي وقت سابق من أمس السبت، اغتال مسلح نائبة ديمقراطية بمجلس نواب ولاية مينيسوتا وأصاب نائبا آخر. ولا يزال الجاني طليقا.

وفي الوقت نفسه، تبادلت إسرائيل وإيران المزيد من الهجمات في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أثار المخاوف من اتساع الصراع بين البلدين.

حدث كل ذلك بعد أسبوع من التوتر في لوس انجليس حيث دفعت الاحتجاجات على مداهمات نفذتها سلطات الهجرة الاتحادية ترامب لاستدعاء قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية للمساعدة في الحفاظ على النظام العام على الرغم من اعتراضات حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم.

وصادف أمس السبت أيضا يوم عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين.

وسارت الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدفعية في العرض العسكري على طول طريق كونستتيوشن أفينيو الشهير، وهو مشهد غير معتاد في الولايات المتحدة حيث يندر إقامة مثل هذه العروض العسكرية.

وقال ترامب للحشد بعد العرض العسكري "كل الدول الأخرى تحتفل بانتصاراتها، وحان الوقت لأن تحتفل أمريكا أيضا".

واصطف الآلاف على طول الطريق لمتابعة العرض الذي شاهده ترامب من منصة خلف زجاج مضاد للرصاص.

وتمكن بعض معارضي الرئيس أيضا من حجز مكان لهم على طريق الموكب رافعين لافتات احتجاج. وفصلت الشرطة المحلية متظاهرين آخرين عن حشود الموكب.

ونقل الجيش الأمريكي ما يقرب من 7000 جندي إلى واشنطن، إلى جانب 150 مركبة تضم دبابات ومدرعات ومدفعية.

وخلال العرض العسكري، جرى استعراض تاريخ الجيش منذ تأسيسه خلال الحرب الثورية، أو حرب الاستقلال، وحتى يومنا هذا. ووقف ترامب مرات كثيرة لتأدية التحية العسكرية للجنود أثناء سيرهم.

وحضر العرض أعضاء من إدارته مثل وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأبدى ترامب لأول مرة رغبته في إقامة عرض عسكري في واشنطن في بداية ولايته الرئاسية الأولى.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن تكاليف العرض العسكري الذي أقيم أمس السبت تقدر بما بين 25 مليون و45 مليون دولار. ويشمل ذلك العرض العسكري نفسه بالإضافة إلى تكلفة نقل المعدات وإسكان وإطعام القوات.

ووصف منتقدون العرض العسكري بأنه استعراض استبدادي للقوة يهدر المال، خاصة وأن ترامب قال إنه يريد خفض إنفاق الحكومة الاتحادية.

في وقت سابق من أمس السبت، تظاهر الآلاف في واشنطن ومدن أخرى احتجاجا على سياسات ترامب. واتسمت المظاهرات والمسيرات بالسلمية إلى حد كبير.

أما في لوس انجليس، ظل الوضع متوترا. فقبل حوالي ساعة من سريان حظر التجول في وسط المدينة، دفع أفراد شرطة يمتطون الخيول المتظاهرين بقوة لتفريقهم واستخدموا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

ونظمت مجموعات مناهضة لترامب ما يقرب من 2000 مظاهرة على مستوى البلاد بالتزامن مع العرض العسكري.