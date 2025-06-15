الشرطة الإسرائيلية تعلن عدد قتلى الصاروخ الإيراني على بات يام

الشرطة الإسرائيلية تعلن عدد قتلى الصاروخ الإيراني على بات يام
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن حداد قوله اليوم الأحد، من الموقع الذي شهد سقوط صاروخ إيراني في وقت سابق اليوم في "بات يام": "بعد ست ساعات من سقوط الصاروخ، صار الوضع كالتالي: 180 مصابا، وستة قتلى حتى الآن، وسبعة مفقودين".
وأضاف حداد: "ينصب جهدنا الرئيسي في المقام الأول على تحديد مكان المفقودين، والفهم والتعديل بين المفقودين الذين نعلم بشأنهم وهؤلاء الذين لا نعرف عنهم شيئا".
وكانت خدمة "نجمة داوود الحمراء" للإنقاذ ذكرت في وقت سابق أن طفلين وشخصين آخرين على الأقل لقوا حتفهم في مدينة بات يام الإسرائيلية جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني صباح اليوم الأحد.
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