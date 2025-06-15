ايدي كوهين : النظام الإيراني ارتكب مجزرة !

ايدي كوهين : النظام الإيراني ارتكب مجزرة !
خبرني - قال الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إن النظام الإيراني ارتكب "مجزرة" في مدينة بات يام، جنوب "تل أبيب"، بعد قصف صاروخي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 200 آخرين، بالإضافة إلى أكثر من 35 مفقودًا.
وجاء تصريح كوهين عقب موجة صاروخية إيرانية استهدفت عددًا من المناطق الإسرائيلية، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في بات يام وحدها، فيما ارتفعت الحصيلة في مختلف المناطق المستهدفة إلى 14 قتيلاً.
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