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ايدي كوهين : النظام الإيراني ارتكب مجزرة !

ايدي كوهين : النظام الإيراني ارتكب مجزرة !

2025-06-15 03:00:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إن النظام الإيراني ارتكب "مجزرة" في مدينة بات يام، جنوب "تل أبيب"، بعد قصف صاروخي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 200 آخرين، بالإضافة إلى أكثر من 35 مفقودًا.

وجاء تصريح كوهين عقب موجة صاروخية إيرانية استهدفت عددًا من المناطق الإسرائيلية، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في بات يام وحدها، فيما ارتفعت الحصيلة في مختلف المناطق المستهدفة إلى 14 قتيلاً.

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