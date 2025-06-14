إعلام إسرائيلي: إصابات مباشرة في 4 مباني على الأقل في تل أبيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود إصابات مباشرة في 4 مباني على الأقل في تل أبيب نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية.

بدورها قالت صحيفة معاريف إن هناك أنباء عن إصابة مباشرة في تل أبيب، مشيرة إلى مخاوف من وجود محتجزين.



وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات إنذار إضافية في عدة مناطق في تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.

