إعلام إسرائيلي: إصابات مباشرة في 4 مباني على الأقل في تل أبيب

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إعلام إسرائيلي: إصابات مباشرة في 4 مباني على الأقل في تل أبيب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود إصابات مباشرة في 4 مباني على الأقل في تل أبيب نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية.
بدورها قالت صحيفة معاريف إن هناك أنباء عن إصابة مباشرة في تل أبيب، مشيرة إلى مخاوف من وجود محتجزين.
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات إنذار إضافية في عدة مناطق في تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.
بدورها قالت صحيفة معاريف إن هناك أنباء عن إصابة مباشرة في تل أبيب، مشيرة إلى مخاوف من وجود محتجزين.
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات إنذار إضافية في عدة مناطق في تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقتل قائد شرطة وعنصرين من الباسيج بضربات إسرائيل على إيران
البحرين تؤكد عدم تسجيل أي مستويات إشعاع غير طبيعية في أجواء المملكة
المجلس الأعلى للبيئة: عدم تسجيل أي مستويات غير طبيعية ورصد مستمر للمستويات الإشعاعية داخل أجواء مملكة البحرين
باليستر ثالث أسرع سباحة في سباق 1500م
بعد يوم من استهدافه.. وفاة مستشار خامنئي في المستشفى
سلطنة عمان: جولة المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة لن تعقد اليوم