4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب

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4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 الإسرائيلية إن هناك 4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب نتيجة الصواريخ الإيرانية.
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات إنذار إضافية في عدة مناطق في تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات إنذار إضافية في عدة مناطق في تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.
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