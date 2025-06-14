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4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب

4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب

2025-06-14 09:03:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 الإسرائيلية إن هناك 4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب نتيجة الصواريخ الإيرانية.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات إنذار إضافية في عدة مناطق في تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.

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