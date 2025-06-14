  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قتيلة و20 مصابا في القصف الإيراني على تل أبيب

قتيلة و20 مصابا في القصف الإيراني على تل أبيب

2025-06-14 09:03:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل إسرائيلية ونحو 20 مصابا في أحد المواقع التي تعرضت للقصف الإيراني بتل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل، حيث وردت بلاغات عن سقوط جرحى.


MENAFN14062025000208011052ID1109674844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث