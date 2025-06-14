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إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

2025-06-14 09:03:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، فجر اليوم الأحد، عن انتهاء فترات الإنذار في المملكة إثر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.
يشار إلى أن صافرة اعلان انتهاء الخطر هي صافرة طويلة قبل بث الرسالة للمواطنين.
ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامتهم.

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