إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، فجر اليوم الأحد، عن انتهاء فترات الإنذار في المملكة إثر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.
يشار إلى أن صافرة اعلان انتهاء الخطر هي صافرة طويلة قبل بث الرسالة للمواطنين.
ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامتهم.
يشار إلى أن صافرة اعلان انتهاء الخطر هي صافرة طويلة قبل بث الرسالة للمواطنين.
ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامتهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقتل قائد شرطة وعنصرين من الباسيج بضربات إسرائيل على إيران
البحرين تؤكد عدم تسجيل أي مستويات إشعاع غير طبيعية في أجواء المملكة
المجلس الأعلى للبيئة: عدم تسجيل أي مستويات غير طبيعية ورصد مستمر للمستويات الإشعاعية داخل أجواء مملكة البحرين
باليستر ثالث أسرع سباحة في سباق 1500م
بعد يوم من استهدافه.. وفاة مستشار خامنئي في المستشفى
سلطنة عمان: جولة المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة لن تعقد اليوم