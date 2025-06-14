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وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران سليمة ونشاطها مستمر

وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران سليمة ونشاطها مستمر

2025-06-14 08:05:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة النفط الإيرانية، أن مصفاة طهران جنوب العاصمة سليمة ونشاطها مستمر دون انقطاع.


وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قالت، إن إسرائيل استهدفت مصفاة نفط طهران، وأن الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك.

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