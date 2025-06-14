  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
صفارات الإنذار تدوي في عدد من البلدات الإسرائيلية

صفارات الإنذار تدوي في عدد من البلدات الإسرائيلية

2025-06-14 08:05:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار تدوي جنوب طبريا تحسبا من اختراق مسيّرات انقضاضية، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.


كما أشارت إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية للاشتباه بتسلل مسيرات.

MENAFN14062025000208011052ID1109674828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث