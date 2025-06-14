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بن سلمان يؤكد للرئيس الإيراني رفض السعودية تسوية النزاعات باستخدام القوة

بن سلمان يؤكد للرئيس الإيراني رفض السعودية تسوية النزاعات باستخدام القوة

2025-06-14 08:05:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشکيان.


وقد أعرب ولي العهد السعودي في بداية الاتصال عن تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب الإيراني ولأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران.


وجدد بن سلمان إدانة السعودية واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها كما تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.


وأكد ولي العهد أن هذه الاعتداءات أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية، مؤكدًا رفض السعودية لاستخدام القوة لتسوية النزاعات وضرورة اعتماد الحوار أساسا لتسوية الخلافات.

MENAFN14062025000208011052ID1109674827

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