هجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل

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هجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ.
وكانت طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة، وذلك بعد إعلانها رصد استعداد لهجوم صاروخي وشيك.
بدورها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات.
وكانت طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة، وذلك بعد إعلانها رصد استعداد لهجوم صاروخي وشيك.
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