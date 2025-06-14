هجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ.

بدورها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات.

وكانت طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة، وذلك بعد إعلانها رصد استعداد لهجوم صاروخي وشيك.

