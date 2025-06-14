إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية عند منشأة نطنز النووية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية عند منشأة نطنز النووية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 14 - 6 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت أن المضادات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي عند منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بمحافظة أصفهان وسط البلاد.
وذكر التلفزيون الإيراني أن "منظومة الدفاع الجوي (3 خرداد) محلية الصنع اسقطت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منشأة نطنز النووية".
وتعرضت منشأة نطنز المحصنة تحت الأرض أمس الجمعة لهجوم إسرائيلي عدة مرات ما أدى إلى تلوث إشعاعي وكيمياوي "لم يتسرب إلى خارج المنشأة" حسب ما أعلنته السلطات الإيرانية.(النهاية)
م م / ه س ص
وذكر التلفزيون الإيراني أن "منظومة الدفاع الجوي (3 خرداد) محلية الصنع اسقطت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منشأة نطنز النووية".
وتعرضت منشأة نطنز المحصنة تحت الأرض أمس الجمعة لهجوم إسرائيلي عدة مرات ما أدى إلى تلوث إشعاعي وكيمياوي "لم يتسرب إلى خارج المنشأة" حسب ما أعلنته السلطات الإيرانية.(النهاية)
م م / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 3 98 دولارات ليبلغ 73 19 دولارا
كيم ماتشادو مديرًا فنيًا للحسين إربد في الموسم الجديد
النجار يفوز بلقب سباق السرعة الثاني والدفع الرباعي
قتلى وجرحى في تجدد الهجوم الإسرائيلي على إيران
بالرغم من فوائده- آثار جانبية لخلط بذور الشيا مع الليمون
6 موجات صاروخية إيرانية تضرب إسرائيل وتخلف 3 قتلى وعشرات الجرحى