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إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية عند منشأة نطنز النووية

إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية عند منشأة نطنز النووية

2025-06-14 02:18:00
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 14 - 6 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت أن المضادات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي عند منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بمحافظة أصفهان وسط البلاد.
وذكر التلفزيون الإيراني أن "منظومة الدفاع الجوي (3 خرداد) محلية الصنع اسقطت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منشأة نطنز النووية".
وتعرضت منشأة نطنز المحصنة تحت الأرض أمس الجمعة لهجوم إسرائيلي عدة مرات ما أدى إلى تلوث إشعاعي وكيمياوي "لم يتسرب إلى خارج المنشأة" حسب ما أعلنته السلطات الإيرانية.(النهاية)

م م / ه س ص


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