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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

2025-06-14 02:17:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 6 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت أن الاتصال جاء لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف دول المجلس على ضوء المستجدات بالمنطقة وسبل تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لحفظ أمن واستقرار المنطقة. (النهاية)

ع ع / م ع ع


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