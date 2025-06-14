وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 6 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت أن الاتصال جاء لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف دول المجلس على ضوء المستجدات بالمنطقة وسبل تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لحفظ أمن واستقرار المنطقة. (النهاية)
ع ع / م ع ع
وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت أن الاتصال جاء لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف دول المجلس على ضوء المستجدات بالمنطقة وسبل تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لحفظ أمن واستقرار المنطقة. (النهاية)
ع ع / م ع ع
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