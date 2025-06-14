(الداخلية): تسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي وتأمين عبورهم البري إلى العراق

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(الداخلية): تسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي وتأمين عبورهم البري إلى العراق
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت قيامها بتسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي وتأمين انتقالهم إلى جمهورية العراق عبر المنافذ البرية بعد تعذر عودتهم نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن ذلك جاء ذلك بناء على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في البلاد وفي إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت للتعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف المعاناة عن الأشقاء.
وأضافت أن الإجراءات شملت إصدار تأشيرات دخول مجانية دون رسوم وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان سرعة وسلاسة عبورهم بالتنسيق مع الجهات المختصة وصولا إلى المنافذ البرية المؤدية إلى جمهورية العراق الشقيق.
وأكدت (الداخلية) أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل الإقليمي وتجسيدا للمواقف الإنسانية التي دأبت عليها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مجددة التزامها بتطبيق توجيهات القيادة السياسية العليا وتعزيز قيم التعاون والتضامن الإقليمي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تميز دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي. (النهاية)
ع ج ر / م ع ع
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن ذلك جاء ذلك بناء على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في البلاد وفي إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت للتعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف المعاناة عن الأشقاء.
وأضافت أن الإجراءات شملت إصدار تأشيرات دخول مجانية دون رسوم وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان سرعة وسلاسة عبورهم بالتنسيق مع الجهات المختصة وصولا إلى المنافذ البرية المؤدية إلى جمهورية العراق الشقيق.
وأكدت (الداخلية) أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل الإقليمي وتجسيدا للمواقف الإنسانية التي دأبت عليها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مجددة التزامها بتطبيق توجيهات القيادة السياسية العليا وتعزيز قيم التعاون والتضامن الإقليمي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تميز دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي. (النهاية)
ع ج ر / م ع ع
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