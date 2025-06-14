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(الداخلية): تسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي وتأمين عبورهم البري إلى العراق

(الداخلية): تسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي وتأمين عبورهم البري إلى العراق

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت قيامها بتسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين عبر المنفذ الجوي وتأمين انتقالهم إلى جمهورية العراق عبر المنافذ البرية بعد تعذر عودتهم نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن ذلك جاء ذلك بناء على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في البلاد وفي إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت للتعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف المعاناة عن الأشقاء.
وأضافت أن الإجراءات شملت إصدار تأشيرات دخول مجانية دون رسوم وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان سرعة وسلاسة عبورهم بالتنسيق مع الجهات المختصة وصولا إلى المنافذ البرية المؤدية إلى جمهورية العراق الشقيق.
وأكدت (الداخلية) أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل الإقليمي وتجسيدا للمواقف الإنسانية التي دأبت عليها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مجددة التزامها بتطبيق توجيهات القيادة السياسية العليا وتعزيز قيم التعاون والتضامن الإقليمي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تميز دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي. (النهاية)

ع ج ر / م ع ع


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