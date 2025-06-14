الرئيس الفرنسي يدعو إيران للإفراج عن مواطني بلاده ويحث على العودة للمفاوضات النووية

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الرئيس الفرنسي يدعو إيران للإفراج عن مواطني بلاده ويحث على العودة للمفاوضات النووية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 6 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن مواطنيه المحتجزين في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات بالإضافة الى العودة للمفاوضات النووية.
وذكر ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) انه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان شدد خلاله على أن "احتجاز المواطنين الفرنسيين في ظروف غير مقبولة يمثل أمرا مرفوضا".
وحذر من "الخطر الكبير المتمثل في زعزعة استقرار المنطقة بأسرها" مطالبا بعدم استهداف "المصالح والأفراد الفرنسيين في إيران والمنطقة تحت أي ظرف".
كما دعا ماكرون إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي التصعيد" مشيرا إلى أن القضية النووية الإيرانية تبقى مسألة خطيرة يجب حلها عبر المسار التفاوضي.
وفي هذا الصدد اعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده "لتكريس كل الجهود الممكنة من أجل العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات" معتبرا أن "الاتفاق هو السبيل الوحيد لتهدئة الوضع".(النهاية)
م ع / ه س ص
وذكر ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) انه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان شدد خلاله على أن "احتجاز المواطنين الفرنسيين في ظروف غير مقبولة يمثل أمرا مرفوضا".
وحذر من "الخطر الكبير المتمثل في زعزعة استقرار المنطقة بأسرها" مطالبا بعدم استهداف "المصالح والأفراد الفرنسيين في إيران والمنطقة تحت أي ظرف".
كما دعا ماكرون إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي التصعيد" مشيرا إلى أن القضية النووية الإيرانية تبقى مسألة خطيرة يجب حلها عبر المسار التفاوضي.
وفي هذا الصدد اعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده "لتكريس كل الجهود الممكنة من أجل العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات" معتبرا أن "الاتفاق هو السبيل الوحيد لتهدئة الوضع".(النهاية)
م ع / ه س ص
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