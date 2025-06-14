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الرئيس الفرنسي يدعو إيران للإفراج عن مواطني بلاده ويحث على العودة للمفاوضات النووية

الرئيس الفرنسي يدعو إيران للإفراج عن مواطني بلاده ويحث على العودة للمفاوضات النووية

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 6 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن مواطنيه المحتجزين في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات بالإضافة الى العودة للمفاوضات النووية.
وذكر ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) انه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان شدد خلاله على أن "احتجاز المواطنين الفرنسيين في ظروف غير مقبولة يمثل أمرا مرفوضا".
وحذر من "الخطر الكبير المتمثل في زعزعة استقرار المنطقة بأسرها" مطالبا بعدم استهداف "المصالح والأفراد الفرنسيين في إيران والمنطقة تحت أي ظرف".
كما دعا ماكرون إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي التصعيد" مشيرا إلى أن القضية النووية الإيرانية تبقى مسألة خطيرة يجب حلها عبر المسار التفاوضي.
وفي هذا الصدد اعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده "لتكريس كل الجهود الممكنة من أجل العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات" معتبرا أن "الاتفاق هو السبيل الوحيد لتهدئة الوضع".(النهاية)

م ع / ه س ص


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