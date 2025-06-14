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فرنسا تضع 18 محافظة تحت الإنذار البرتقالي تأهبا لعواصف رعدية شديدة

فرنسا تضع 18 محافظة تحت الإنذار البرتقالي تأهبا لعواصف رعدية شديدة

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 6 (كونا) -- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم السبت وضع 18 محافظة من وسط شرق فرنسا إلى شمال شرقها تحت مستوى "الإنذار البرتقالي" نتيجة توقعات بحدوث عواصف رعدية "شديدة" مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته محطة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية أن موجة العواصف من المتوقع أن تبدأ في شمال الكتلة الجبلية الوسطى على أن تتحرك نحو الشمال الشرقي خلال المساء وحتى ساعات الفجر.
وحذرت الأرصاد الفرنسية في الوقت نفسه من احتمال هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة بالإضافة إلى تساقط برد كبير الحجم وأمطار غزيرة على الأمد القصير.
وأوضحت أنه في غضون ذلك تستمر درجات الحرارة المرتفعة شرق البلاد لتتراوح بين 30 و35 درجة مئوية بينما يتوقع انخفاض درجات الحرارة غربا لتتراوح بين 20 و28 درجة مئوية. (النهاية)

م ع / م ع ع


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