فرنسا تضع 18 محافظة تحت الإنذار البرتقالي تأهبا لعواصف رعدية شديدة

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فرنسا تضع 18 محافظة تحت الإنذار البرتقالي تأهبا لعواصف رعدية شديدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 6 (كونا) -- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم السبت وضع 18 محافظة من وسط شرق فرنسا إلى شمال شرقها تحت مستوى "الإنذار البرتقالي" نتيجة توقعات بحدوث عواصف رعدية "شديدة" مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته محطة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية أن موجة العواصف من المتوقع أن تبدأ في شمال الكتلة الجبلية الوسطى على أن تتحرك نحو الشمال الشرقي خلال المساء وحتى ساعات الفجر.
وحذرت الأرصاد الفرنسية في الوقت نفسه من احتمال هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة بالإضافة إلى تساقط برد كبير الحجم وأمطار غزيرة على الأمد القصير.
وأوضحت أنه في غضون ذلك تستمر درجات الحرارة المرتفعة شرق البلاد لتتراوح بين 30 و35 درجة مئوية بينما يتوقع انخفاض درجات الحرارة غربا لتتراوح بين 20 و28 درجة مئوية. (النهاية)
م ع / م ع ع
وذكرت الهيئة في بيان نقلته محطة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية أن موجة العواصف من المتوقع أن تبدأ في شمال الكتلة الجبلية الوسطى على أن تتحرك نحو الشمال الشرقي خلال المساء وحتى ساعات الفجر.
وحذرت الأرصاد الفرنسية في الوقت نفسه من احتمال هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة بالإضافة إلى تساقط برد كبير الحجم وأمطار غزيرة على الأمد القصير.
وأوضحت أنه في غضون ذلك تستمر درجات الحرارة المرتفعة شرق البلاد لتتراوح بين 30 و35 درجة مئوية بينما يتوقع انخفاض درجات الحرارة غربا لتتراوح بين 20 و28 درجة مئوية. (النهاية)
م ع / م ع ع
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