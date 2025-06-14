إيران تعلن إخماد الحريق الهائل بحقل بارس للغاز في بوشهر

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إيران تعلن إخماد الحريق الهائل بحقل بارس للغاز في بوشهر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 14 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة النفط الإيرانية اليوم السبت بأنه جرت السيطرة بالكامل على الحريق الهائل الذي اندلع في حقل "بارس الجنوبي" للغاز بمحافظة بوشهر الذي قصفته مسيرة إسرائيلية.
وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان لها إنه "بفضل التدخل السريع وفي الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة تمت السيطرة بشكل كامل وفي أقصر فترة زمنية ممكنة على الحريق الذي اندلع بالمرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي ومصفاة فجر جم للغاز".
كانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أن حريقا هائلا اندلع في وقت سابق اليوم في حقل (بارس الجنوبي) للغاز بمحافظة بوشهر جنوب إيران بعد استهدافه من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
م و / ه س ص
وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان لها إنه "بفضل التدخل السريع وفي الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة تمت السيطرة بشكل كامل وفي أقصر فترة زمنية ممكنة على الحريق الذي اندلع بالمرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي ومصفاة فجر جم للغاز".
كانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أن حريقا هائلا اندلع في وقت سابق اليوم في حقل (بارس الجنوبي) للغاز بمحافظة بوشهر جنوب إيران بعد استهدافه من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
م و / ه س ص
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