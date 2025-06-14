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إيران تعلن إخماد الحريق الهائل بحقل بارس للغاز في بوشهر

إيران تعلن إخماد الحريق الهائل بحقل بارس للغاز في بوشهر

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 14 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة النفط الإيرانية اليوم السبت بأنه جرت السيطرة بالكامل على الحريق الهائل الذي اندلع في حقل "بارس الجنوبي" للغاز بمحافظة بوشهر الذي قصفته مسيرة إسرائيلية.
وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان لها إنه "بفضل التدخل السريع وفي الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة تمت السيطرة بشكل كامل وفي أقصر فترة زمنية ممكنة على الحريق الذي اندلع بالمرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي ومصفاة فجر جم للغاز".
كانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أن حريقا هائلا اندلع في وقت سابق اليوم في حقل (بارس الجنوبي) للغاز بمحافظة بوشهر جنوب إيران بعد استهدافه من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

م و / ه س ص


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