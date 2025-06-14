العراق يطالب الولايات المتحدة رسميا بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بخرق أجوائه

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العراق يطالب الولايات المتحدة رسميا بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بخرق أجوائه
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 14 - 6 (كونا) -- تقدم العراق اليوم السبت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة (بصفتها قائدة التحالف ضد داعش) لحثها على عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باختراق أجوائه بينما تسود مخاوف من استغلال إسرائيلي للأجواء العراقية لعبور طائرات الاحتلال لقصف إيران.
وذكرت وكالة الانباء العراقية نقلا عن " مصدر حكومي" أن "العراق طالب الولايات المتحدة الامريكية في رسالة رسمية شديدة باتخاذ دورها بعدم السماح للطائرات الاسرائيلية بخرق الأجواء العراقية استنادا إلى الاتفاقية الاطارية المشتركة" مؤكدا "اهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي".
وأشارت الوكالة إلى أن "الولايات المتحدة بصفتها الدولة التي تتولى قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش مطالبة بتحمل مسؤولياتها ومنع اي انتهاكات تمس سيادة العراق على اجوائه او تعريضه للخطر".
وهناك مخاوف من أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأجواء العراقية لمرور طائراته المتوجهة لضرب اهداف إيرانية. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
وذكرت وكالة الانباء العراقية نقلا عن " مصدر حكومي" أن "العراق طالب الولايات المتحدة الامريكية في رسالة رسمية شديدة باتخاذ دورها بعدم السماح للطائرات الاسرائيلية بخرق الأجواء العراقية استنادا إلى الاتفاقية الاطارية المشتركة" مؤكدا "اهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي".
وأشارت الوكالة إلى أن "الولايات المتحدة بصفتها الدولة التي تتولى قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش مطالبة بتحمل مسؤولياتها ومنع اي انتهاكات تمس سيادة العراق على اجوائه او تعريضه للخطر".
وهناك مخاوف من أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأجواء العراقية لمرور طائراته المتوجهة لضرب اهداف إيرانية. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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