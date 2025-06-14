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العراق يطالب الولايات المتحدة رسميا بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بخرق أجوائه

العراق يطالب الولايات المتحدة رسميا بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بخرق أجوائه

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 14 - 6 (كونا) -- تقدم العراق اليوم السبت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة (بصفتها قائدة التحالف ضد داعش) لحثها على عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باختراق أجوائه بينما تسود مخاوف من استغلال إسرائيلي للأجواء العراقية لعبور طائرات الاحتلال لقصف إيران.
وذكرت وكالة الانباء العراقية نقلا عن " مصدر حكومي" أن "العراق طالب الولايات المتحدة الامريكية في رسالة رسمية شديدة باتخاذ دورها بعدم السماح للطائرات الاسرائيلية بخرق الأجواء العراقية استنادا إلى الاتفاقية الاطارية المشتركة" مؤكدا "اهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي".
وأشارت الوكالة إلى أن "الولايات المتحدة بصفتها الدولة التي تتولى قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش مطالبة بتحمل مسؤولياتها ومنع اي انتهاكات تمس سيادة العراق على اجوائه او تعريضه للخطر".
وهناك مخاوف من أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأجواء العراقية لمرور طائراته المتوجهة لضرب اهداف إيرانية. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص


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