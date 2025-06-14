الرئيس التركي والعاهل الأردني يبحثان التصعيد الإسرائيلي ويحذران من تداعياته على أمن المنطقة

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الرئيس التركي والعاهل الأردني يبحثان التصعيد الإسرائيلي ويحذران من تداعياته على أمن المنطقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 14 - 6 (كونا) -- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا اليوم السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحثا خلاله التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران إضافة إلى تطورات إقليمية ودولية أخرى.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الزعيمين شددا على خطورة عدوان الاحتلال الإسرائيلي معتبرين أنه يمثل "استفزازا من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بأمن واستقرار المنطقة".
وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن السلوك "العدواني والمتجاوز للقانون" من جانب الاحتلال الإسرائيلي وحكومته أدى إلى زعزعة الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي محملا صمت المجتمع الدولي جزءا من المسؤولية عن تصاعد هذا العدوان خاصة في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
كما حذر الرئيس التركي من خطر "تسرب نووي محتمل" نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية مؤكدا أن مثل هذا السيناريو يهدد حياة المدنيين وسلامة البيئة في المنطقة والعالم.
وشدد على أن المنطقة لا تحتمل أزمة جديدة مؤكدا أن الحل الوحيد للنزاع القائم يكمن في استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. (النهاية)
ا ع س / م ن ف
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الزعيمين شددا على خطورة عدوان الاحتلال الإسرائيلي معتبرين أنه يمثل "استفزازا من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بأمن واستقرار المنطقة".
وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن السلوك "العدواني والمتجاوز للقانون" من جانب الاحتلال الإسرائيلي وحكومته أدى إلى زعزعة الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي محملا صمت المجتمع الدولي جزءا من المسؤولية عن تصاعد هذا العدوان خاصة في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
كما حذر الرئيس التركي من خطر "تسرب نووي محتمل" نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية مؤكدا أن مثل هذا السيناريو يهدد حياة المدنيين وسلامة البيئة في المنطقة والعالم.
وشدد على أن المنطقة لا تحتمل أزمة جديدة مؤكدا أن الحل الوحيد للنزاع القائم يكمن في استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. (النهاية)
ا ع س / م ن ف
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