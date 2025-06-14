  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس التركي والعاهل الأردني يبحثان التصعيد الإسرائيلي ويحذران من تداعياته على أمن المنطقة

الرئيس التركي والعاهل الأردني يبحثان التصعيد الإسرائيلي ويحذران من تداعياته على أمن المنطقة

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 14 - 6 (كونا) -- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا اليوم السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحثا خلاله التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران إضافة إلى تطورات إقليمية ودولية أخرى.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الزعيمين شددا على خطورة عدوان الاحتلال الإسرائيلي معتبرين أنه يمثل "استفزازا من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بأمن واستقرار المنطقة".
وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن السلوك "العدواني والمتجاوز للقانون" من جانب الاحتلال الإسرائيلي وحكومته أدى إلى زعزعة الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي محملا صمت المجتمع الدولي جزءا من المسؤولية عن تصاعد هذا العدوان خاصة في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
كما حذر الرئيس التركي من خطر "تسرب نووي محتمل" نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية مؤكدا أن مثل هذا السيناريو يهدد حياة المدنيين وسلامة البيئة في المنطقة والعالم.
وشدد على أن المنطقة لا تحتمل أزمة جديدة مؤكدا أن الحل الوحيد للنزاع القائم يكمن في استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. (النهاية)

ا ع س / م ن ف


MENAFN14062025000071011013ID1109674380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث