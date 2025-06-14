اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لبحث الهجوم الإسرائيلي على النووي الإيراني

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اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لبحث الهجوم الإسرائيلي على النووي الإيراني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا 14 - 6 - (كونا) أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين المقبل في مقر الأمم المتحدة في فيينا.
وذكرت الوكالة الذرية في بيان صحفي أن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناء على طلب رسمي من البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لمناقشة ما وصفته بـ "الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكدت الوكالة في ختام بيانها أن الجلسة ستعقد خلف أبواب مغلقة ولن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. (النهاية)
ع م ق / ه س ص
وذكرت الوكالة الذرية في بيان صحفي أن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناء على طلب رسمي من البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لمناقشة ما وصفته بـ "الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكدت الوكالة في ختام بيانها أن الجلسة ستعقد خلف أبواب مغلقة ولن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. (النهاية)
ع م ق / ه س ص
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