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اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لبحث الهجوم الإسرائيلي على النووي الإيراني

اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لبحث الهجوم الإسرائيلي على النووي الإيراني

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا 14 - 6 - (كونا) أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين المقبل في مقر الأمم المتحدة في فيينا.
وذكرت الوكالة الذرية في بيان صحفي أن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناء على طلب رسمي من البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لمناقشة ما وصفته بـ "الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكدت الوكالة في ختام بيانها أن الجلسة ستعقد خلف أبواب مغلقة ولن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. (النهاية)

ع م ق / ه س ص


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