أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني التطورات الإقليمية

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أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني التطورات الإقليمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 14 - 6 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم السبت مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه أمير قطر مع الرئيس الإيراني.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال البيان إنه في هذا الصدد جدد أمير قطر إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وشدد أمير قطر على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة. (النهاية)
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وقال بيان للديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه أمير قطر مع الرئيس الإيراني.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال البيان إنه في هذا الصدد جدد أمير قطر إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وشدد أمير قطر على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة. (النهاية)
س س س / ه س ص
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