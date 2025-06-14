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أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني التطورات الإقليمية

أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني التطورات الإقليمية

2025-06-14 02:17:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 14 - 6 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم السبت مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه أمير قطر مع الرئيس الإيراني.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال البيان إنه في هذا الصدد جدد أمير قطر إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وشدد أمير قطر على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة. (النهاية)

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MENAFN14062025000071011013ID1109674378

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