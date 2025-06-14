الأردن يفعل خططا بديلة لاستدامة التيار الكهربائي

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

قالت مصادر رسمية إن الأردن فعل خططا بديلة لاستدامة التيار الكهربائي، منذ بدء الأزمة التي أدت إلى وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن.

وبدأ الأردن باستخدام الوقود البديل الذي يتضمن الوقود الثقيل والديزل، ما أدى إلى استدامة النظام الكهربائي.

وكانت إسرائيل قد أغلقت أمس أكبر حقولها للغاز بسبب الحرب مع إيران، ما أوقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر في وقت يعتمد فيه الأردن على هذا الغاز لتوليد النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية.



وتشير آخر أرقام لشركة الكهرباء الوطنية أن مشتريات الكهرباء المنتجة من هذا المصدر زيادة بنسبة 2 % العام الماضي، إذ بلغ إجمالي المشتريات منه 14691 جيجاواط ساعة خلال العام الماضي، مقارنة مع 14396 جيجاواط ساعة في العام الذي سبقه.