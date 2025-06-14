الأردن يفعل خططا بديلة لاستدامة التيار الكهربائي

الأردن يفعل خططا بديلة لاستدامة التيار الكهربائي
قالت مصادر رسمية إن الأردن فعل خططا بديلة لاستدامة التيار الكهربائي، منذ بدء الأزمة التي أدت إلى وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن.
وبدأ الأردن باستخدام الوقود البديل الذي يتضمن الوقود الثقيل والديزل، ما أدى إلى استدامة النظام الكهربائي.
وكانت إسرائيل قد أغلقت أمس أكبر حقولها للغاز بسبب الحرب مع إيران، ما أوقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر في وقت يعتمد فيه الأردن على هذا الغاز لتوليد النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية.
وتشير آخر أرقام لشركة الكهرباء الوطنية أن مشتريات الكهرباء المنتجة من هذا المصدر زيادة بنسبة 2 % العام الماضي، إذ بلغ إجمالي المشتريات منه 14691 جيجاواط ساعة خلال العام الماضي، مقارنة مع 14396 جيجاواط ساعة في العام الذي سبقه.
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