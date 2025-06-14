69.6 دينار سعر الذهب عيار 21 محليا
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 69.6 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.6 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 79.8 دينار، و 62 دينارا، و 46.7 دينار على التوالي.
وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 485 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 555 دينارا.
وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان كان هناك طلب متوسط على المصاغ الذهبي بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 3433 دولارا للأونصة الواحدة بزيادة مقدارها 50 دولارا للأونصة الواحدة جراء تداعيات الهجمات الحربية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
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