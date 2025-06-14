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البرتغالي ماتشادو مدربا لفريق الحسين إربد

البرتغالي ماتشادو مدربا لفريق الحسين إربد

2025-06-14 02:15:51
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


أعلن نادي الحسين إربد تعيين المدرب البرتغالي كيم ماتشادو، لتولي تدريب مهام المدير الفني خلال الموسم المقبل.
ويعد ماتشادو ثالث مدرب برتغالي يتولى تدريب الحسين إربد في المواسم الماضية، بعد حضور سابق لجواو موتا وتياجو موتينيو.

ويشارك الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حصل على لقب دوري المحترفين للمرة الثانية في تاريخه مؤخرا.

وأشرف ماتشادو في مسيرته التدريبية على العديد من الفرق على الصعيد الأوروبي والآسيوي، وأبرزها في السنوات الماضية مع فريقي الباطن والعروبة بالدوري السعودي.

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