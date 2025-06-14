البرتغالي ماتشادو مدربا لفريق الحسين إربد

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البرتغالي ماتشادو مدربا لفريق الحسين إربد
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
أعلن نادي الحسين إربد تعيين المدرب البرتغالي كيم ماتشادو، لتولي تدريب مهام المدير الفني خلال الموسم المقبل.
ويعد ماتشادو ثالث مدرب برتغالي يتولى تدريب الحسين إربد في المواسم الماضية، بعد حضور سابق لجواو موتا وتياجو موتينيو.
ويشارك الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حصل على لقب دوري المحترفين للمرة الثانية في تاريخه مؤخرا.
وأشرف ماتشادو في مسيرته التدريبية على العديد من الفرق على الصعيد الأوروبي والآسيوي، وأبرزها في السنوات الماضية مع فريقي الباطن والعروبة بالدوري السعودي.
جريدة الغد
أعلن نادي الحسين إربد تعيين المدرب البرتغالي كيم ماتشادو، لتولي تدريب مهام المدير الفني خلال الموسم المقبل.
ويعد ماتشادو ثالث مدرب برتغالي يتولى تدريب الحسين إربد في المواسم الماضية، بعد حضور سابق لجواو موتا وتياجو موتينيو.
ويشارك الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حصل على لقب دوري المحترفين للمرة الثانية في تاريخه مؤخرا.
وأشرف ماتشادو في مسيرته التدريبية على العديد من الفرق على الصعيد الأوروبي والآسيوي، وأبرزها في السنوات الماضية مع فريقي الباطن والعروبة بالدوري السعودي.
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