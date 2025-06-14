هل يساعد تناول الأفوكادو على تحسين النوم؟

هل يساعد تناول الأفوكادو على تحسين النوم؟
قال موقع هيلث سايت إن إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي يمكن أن تُحسّن جودة نومك، بشكل طبيعي، بخمس طرق فعّالة.
وذكر أنه يُنصح بتناول الأفوكادو لتحسين نومك؛ نظراً لغناه بالعناصر الغذائية المساعِدة على النوم، مثل المغنسيوم والبوتاسيوم. وتُساعد هذه العناصر الغذائية على استرخاء الجسم، وتنظيم إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، واستقرار ضغط الدم والمزاج، وهي جميعها ضرورية لنوم هانئ.
وكذلك تُعزز الدهونُ الصحية والأليافُ الموجودة فيه الشعور بالشبع وتوازن مستويات السكر بالدم، مما يمنع الجوع خلال الليل، وانخفاض الطاقة الذي قد يُسبب اضطرابات في النوم.
غني بالمغنسيوم
يُعدّ الأفوكادو غنياً جداً بالمغنسيوم، ويُنصَح بشدة بتناوله للأشخاص الذين يُعانون مشاكل في النوم.
ويُنصح بتناوله إما من خلال مصادر غذائية، أو مُكملات غذائية، ويكون أفضل وأكثر فعالية عند تناوله من مصادر غذائية.
زيادة السيروتونين
الأفوكادو غني بفيتامين ب6، الذي يساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على المزاج والنوم.
يُثبّت مستوى السكر في الدم
يحتوي الأفوكادو على كثير من الدهون الصحية والألياف التي تساعد في الحفاظ على ثبات مستويات الجلوكوز بالدم.
كما أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر، خاصةً لدى مرضى السكري، ومن ثم يمنع ارتفاع السكر أو انخفاضه ليلاً؛ والذي قد يُسبب اضطرابات في النوم.
يحتوي على البوتاسيوم
يساعد البوتاسيوم على استرخاء العضلات، وقد يُقلل تقلصات الساق الليلية، مما يُساعدك على النوم براحة أكبر.
الدهون الصحية تُعزز الشعور بالشبع
تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل الشعور بالجوع، في وقت متأخر من الليل، والذي قد يُسبب اضطراباً في النوم. وكالات
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