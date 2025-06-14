هل يساعد تناول الأفوكادو على تحسين النوم؟

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

قال موقع هيلث سايت إن إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي يمكن أن تُحسّن جودة نومك، بشكل طبيعي، بخمس طرق فعّالة.



وذكر أنه يُنصح بتناول الأفوكادو لتحسين نومك؛ نظراً لغناه بالعناصر الغذائية المساعِدة على النوم، مثل المغنسيوم والبوتاسيوم. وتُساعد هذه العناصر الغذائية على استرخاء الجسم، وتنظيم إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، واستقرار ضغط الدم والمزاج، وهي جميعها ضرورية لنوم هانئ.



وكذلك تُعزز الدهونُ الصحية والأليافُ الموجودة فيه الشعور بالشبع وتوازن مستويات السكر بالدم، مما يمنع الجوع خلال الليل، وانخفاض الطاقة الذي قد يُسبب اضطرابات في النوم.



غني بالمغنسيوم

يُعدّ الأفوكادو غنياً جداً بالمغنسيوم، ويُنصَح بشدة بتناوله للأشخاص الذين يُعانون مشاكل في النوم.



ويُنصح بتناوله إما من خلال مصادر غذائية، أو مُكملات غذائية، ويكون أفضل وأكثر فعالية عند تناوله من مصادر غذائية.

زيادة السيروتونين

الأفوكادو غني بفيتامين ب6، الذي يساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على المزاج والنوم.



يُثبّت مستوى السكر في الدم

يحتوي الأفوكادو على كثير من الدهون الصحية والألياف التي تساعد في الحفاظ على ثبات مستويات الجلوكوز بالدم.



كما أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر، خاصةً لدى مرضى السكري، ومن ثم يمنع ارتفاع السكر أو انخفاضه ليلاً؛ والذي قد يُسبب اضطرابات في النوم.



يحتوي على البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على استرخاء العضلات، وقد يُقلل تقلصات الساق الليلية، مما يُساعدك على النوم براحة أكبر.



الدهون الصحية تُعزز الشعور بالشبع

تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل الشعور بالجوع، في وقت متأخر من الليل، والذي قد يُسبب اضطراباً في النوم. وكالات

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