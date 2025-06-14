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نحلة تقتل الملياردير الهندي سنجاي كابور

نحلة تقتل الملياردير الهندي سنجاي كابور

2025-06-14 02:15:41
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


في حادثة غريبة ومأساوية، توفي الملياردير الهندي سنجاي كابور، رئيس مجلس إدارة شركة Sona Comstar المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات، إثر تعرّضه لصدمة تحسسية حادة خلال مشاركته في مباراة بولو أقيمت في إنكلترا، وفقاً لما نشره موقع ميرور البريطاني.
كابور، البالغ من العمر 53 عاماً، انهار بشكل مفاجئ وسط أرض الملعب، بعدما ابتلع نحلة عن طريق الخطأ أثناء المباراة، ويُعتقد أنها لسعته داخل الفم، ما تسبب في تورّم حاد واختناق سريع، تبعه انخفاض حاد في ضغط الدم وتوقف في عضلة القلب.

ووفقاً لتقارير أولية، فإن كابور تعرّض لما يُعرف طبيّاً بـ"الصدمة التحسسية المفرطة"، وهي استجابة مناعية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق إذا لم تُعالَج على الفور.


ويحذّر اختصاصيون من أن لسعات الحشرات في مناطق حساسة كالفم أو الحلق تشكّل خطراً كبيراً، خاصة في حال وجود حساسية غير معروفة لدى الشخص المصاب.

الخبر وقع كالصاعقة في الأوساط الرياضية والمجتمعية، لا سيما أن كابور كان شخصية بارزة في عالم البزنس، ومعروفاً بولعه برياضة البولو ومشاركته المنتظمة في بطولات النخبة الصيفية ببريطانيا.

كما كان يتمتع بعلاقات صداقة مع عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، من بينهم الأمير ويليام، الذي ظهر معه في مناسبات سابقة.

المثير في الأمر أن كابور كان قد نشر تغريدة مؤثرة على حسابه الرسمي قبل ساعات فقط من وفاته، عبّر فيها عن حزنه على ضحايا حادث تحطم طائرة Air India في مدينة أحمد آباد، قائلاً: "أنباء مؤلمة عن تحطم طائرة Air India في أحمد آباد. أفكاري وصلواتي مع جميع العائلات المتضررة. عسى أن يجدوا القوة في هذه الساعة العصيبة".


وتجري حالياً تحقيقات لتحديد السبب الدقيق للوفاة، فيما خيّم الحزن على كل من عرف الرجل الذي شغل سابقاً عناوين الصحف بسبب زواجه من نجمة بوليوود كارشما كابور، وهو ارتباط انتهى بطلاق أثار ضجة إعلامية كبيرة بعد تقديم شكوى عنف أسري من قبل الممثلة. وكالات

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