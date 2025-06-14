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نحلة تقتل الملياردير الهندي سنجاي كابور
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
في حادثة غريبة ومأساوية، توفي الملياردير الهندي سنجاي كابور، رئيس مجلس إدارة شركة Sona Comstar المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات، إثر تعرّضه لصدمة تحسسية حادة خلال مشاركته في مباراة بولو أقيمت في إنكلترا، وفقاً لما نشره موقع ميرور البريطاني.
كابور، البالغ من العمر 53 عاماً، انهار بشكل مفاجئ وسط أرض الملعب، بعدما ابتلع نحلة عن طريق الخطأ أثناء المباراة، ويُعتقد أنها لسعته داخل الفم، ما تسبب في تورّم حاد واختناق سريع، تبعه انخفاض حاد في ضغط الدم وتوقف في عضلة القلب.
ووفقاً لتقارير أولية، فإن كابور تعرّض لما يُعرف طبيّاً بـ"الصدمة التحسسية المفرطة"، وهي استجابة مناعية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق إذا لم تُعالَج على الفور.
ويحذّر اختصاصيون من أن لسعات الحشرات في مناطق حساسة كالفم أو الحلق تشكّل خطراً كبيراً، خاصة في حال وجود حساسية غير معروفة لدى الشخص المصاب.
الخبر وقع كالصاعقة في الأوساط الرياضية والمجتمعية، لا سيما أن كابور كان شخصية بارزة في عالم البزنس، ومعروفاً بولعه برياضة البولو ومشاركته المنتظمة في بطولات النخبة الصيفية ببريطانيا.
كما كان يتمتع بعلاقات صداقة مع عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، من بينهم الأمير ويليام، الذي ظهر معه في مناسبات سابقة.
المثير في الأمر أن كابور كان قد نشر تغريدة مؤثرة على حسابه الرسمي قبل ساعات فقط من وفاته، عبّر فيها عن حزنه على ضحايا حادث تحطم طائرة Air India في مدينة أحمد آباد، قائلاً: "أنباء مؤلمة عن تحطم طائرة Air India في أحمد آباد. أفكاري وصلواتي مع جميع العائلات المتضررة. عسى أن يجدوا القوة في هذه الساعة العصيبة".
وتجري حالياً تحقيقات لتحديد السبب الدقيق للوفاة، فيما خيّم الحزن على كل من عرف الرجل الذي شغل سابقاً عناوين الصحف بسبب زواجه من نجمة بوليوود كارشما كابور، وهو ارتباط انتهى بطلاق أثار ضجة إعلامية كبيرة بعد تقديم شكوى عنف أسري من قبل الممثلة. وكالات
جريدة الغد
في حادثة غريبة ومأساوية، توفي الملياردير الهندي سنجاي كابور، رئيس مجلس إدارة شركة Sona Comstar المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات، إثر تعرّضه لصدمة تحسسية حادة خلال مشاركته في مباراة بولو أقيمت في إنكلترا، وفقاً لما نشره موقع ميرور البريطاني.
كابور، البالغ من العمر 53 عاماً، انهار بشكل مفاجئ وسط أرض الملعب، بعدما ابتلع نحلة عن طريق الخطأ أثناء المباراة، ويُعتقد أنها لسعته داخل الفم، ما تسبب في تورّم حاد واختناق سريع، تبعه انخفاض حاد في ضغط الدم وتوقف في عضلة القلب.
ووفقاً لتقارير أولية، فإن كابور تعرّض لما يُعرف طبيّاً بـ"الصدمة التحسسية المفرطة"، وهي استجابة مناعية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق إذا لم تُعالَج على الفور.
ويحذّر اختصاصيون من أن لسعات الحشرات في مناطق حساسة كالفم أو الحلق تشكّل خطراً كبيراً، خاصة في حال وجود حساسية غير معروفة لدى الشخص المصاب.
الخبر وقع كالصاعقة في الأوساط الرياضية والمجتمعية، لا سيما أن كابور كان شخصية بارزة في عالم البزنس، ومعروفاً بولعه برياضة البولو ومشاركته المنتظمة في بطولات النخبة الصيفية ببريطانيا.
كما كان يتمتع بعلاقات صداقة مع عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، من بينهم الأمير ويليام، الذي ظهر معه في مناسبات سابقة.
المثير في الأمر أن كابور كان قد نشر تغريدة مؤثرة على حسابه الرسمي قبل ساعات فقط من وفاته، عبّر فيها عن حزنه على ضحايا حادث تحطم طائرة Air India في مدينة أحمد آباد، قائلاً: "أنباء مؤلمة عن تحطم طائرة Air India في أحمد آباد. أفكاري وصلواتي مع جميع العائلات المتضررة. عسى أن يجدوا القوة في هذه الساعة العصيبة".
وتجري حالياً تحقيقات لتحديد السبب الدقيق للوفاة، فيما خيّم الحزن على كل من عرف الرجل الذي شغل سابقاً عناوين الصحف بسبب زواجه من نجمة بوليوود كارشما كابور، وهو ارتباط انتهى بطلاق أثار ضجة إعلامية كبيرة بعد تقديم شكوى عنف أسري من قبل الممثلة. وكالات
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