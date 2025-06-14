الإعلان عن الفنانين المشاركين في سمبوزيوم الرواد الدولي الـ15 للفنون التشكيلية

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أعلنت جمعية الرواد للفنون التشكيلية عن قائمة الفنانين المشاركين في سمبوزيوم الرواد الدولي الخامس عشر للفنون التشكيلية والذي يقام في الفترة من 21_ 26 / 6 /2025 في مدينة اربد ويشتمل ورشات للرسم ومعرض فني وزيارات فنية وسياحية للمشاركين .



يشارك في السمبوزيوم د. ميليك غونباي غولير و نازنده يوسيل و نازيفه دورسن و اينور يلدرم من/ تركيا ومن لبنان حياة ادهم و خضر الحجار و جيدري ريسكوتي / ليتوانيا ود. ستراهيل بيروفسكي وسلغانا بيتروفسكا / مقدونيا ود. جونا ماري كيلي / جمهورية ايرلندا و ملغارزوتا سيبولفسكا و ماريوش دورليك / بولندا و كيتيفان جاخفدزه و مزيا خوستشفلي / جورجيا و ماريا لارسن وولر / النرويج وجلنتا كوسمرسكا / بولندا

ود. خليل الكوفحي و. انصاف الربضي و رسمي الجراح و ميسون أبو عباس و عاصم الكوفحي و حكمت الكوفحي / الاردن

وتاليا برنامج السمبوزيوم

السبت 21/6/2025 : استقبال الفنانين المشاركين في السمبوزيوم .

الاحد 22/6/2025 : حفل افتتاح السمبوزيوم / ورشة فنية رسم حر مباشر في الطبيعة

الاثنين 23/6/2025 : ورشة فنية / رسم حر مباشر في الطبيعة رحلة فنية سياحية وتراثية ( رسم اسكتشات وتصوير ) .

الثلاثاء 24/6/2025 : رحلة فنية واثرية رسم حر وتصوير في مدينة البتراء .

الاربعاء 25/6/2025 : حفل افتتاح المعرض الفني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة مركز اربد الثقافي طريق الحصن ومساءا حفل اختتام فعاليات السمبوزيوم في مركز جلعد الثقافي متحف سامي هندية للفنون / تكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين .

وبحسب مدير السمبوزيوم الفنان خليل الكوفحي رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية يقام السمبوزيوم بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بالاعياد الوطنية وتنظمه جمعية الرواد للفنون التشكيلية وآرت جاليري توداي وضمن فعاليات مبادرة ارسم وطنك وبالتشارك مع مؤسسات المجتمع المختلفة الراعية للسمبوزيوم ونخص بالذكر المهندس سليمان الغزاويالمحب للفن وبلدية اربد وجهود الاجهزة الامنية حارسة الابداع والثقافه في اردن التاريخ والابداع .

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ويضيف الكوفحي يأتي هذا اللقاء الإبداعي الخامس عشر في مجال الفنون التشكيلية الذي تنظمه الجمعية ونظرا لجماليات الطبيعة الخلابة في مختلف مواقع المملكة فقد تقرر هذا العام بان يقام في منطقة الاغوار الشمالية وخاصة منطقة تل الأربعين والمزارع المطلة على نهر الأردن الخالد سيجسدون الفنانين المشاركين بالسمبوزيوم من مختلف دول العالم بألوانهم وإبداعاتهم سحر هذا المكان الأردني الرائع والجميل .



ويشير الكوفحي إلى أن السمبوزيوم بات منصة فنية عالمية لحجم المشاركة الدولية بعد 15 دورة فنية وان مدينة اربد باتت من ابرز محطة فنية لدى الفنانين في العالم حيث بلغ عدد الفنانين المشاركين في مختلف الدورات ومن مختلف أنحاء العالم نحو 500 فنانا وفنانة .



واعتبر الكوفحي أن برنامج السمبوزيوم يستهدف توثيق سحر المكان و جمال الطبيعة الخلابة في مختلف مناطق المملكة المختلفة ، إذ أن حضرة هذا الجمال يحتم علينا بقاء الألوان تسطع على سطوح لوحاتنا التشكيلية للتعبير عن عشقنا للمكان في وطننا الغالي فضلا عن أن السمبوزيوم يتيح الفرصة أمام الفنانين التشكيليين بالإبداع والتميز والعطاء وهواة فن الرسم والتصوير التشكيلي في تنمية مواهبهم وقدراتهم التشكيلية والابداعية وذلك ضمن برنامج أعدته الجمعية بعناية .

وإيمانا منا بان شعلة الإبداع لابد وان تبقى منارة تنير الدرب للقادمين , هنا في حضرة البهاء والحضارة والتراث في ظلال الطبيعة الخلابة في وطننا الغالي ستلتقي أجيالا وأطياف ثقافية وفنية وابداعية من مختلف دول العالم ستقوم بتلوين المكان بالفرح وتنثر الفكر والمعرفة والإبداع .

