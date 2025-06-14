الإعلان عن الفنانين المشاركين في سمبوزيوم الرواد الدولي الـ15 للفنون التشكيلية

الإعلان عن الفنانين المشاركين في سمبوزيوم الرواد الدولي الـ15 للفنون التشكيلية
أعلنت جمعية الرواد للفنون التشكيلية عن قائمة الفنانين المشاركين في سمبوزيوم الرواد الدولي الخامس عشر للفنون التشكيلية والذي يقام في الفترة من 21_ 26 / 6 /2025 في مدينة اربد ويشتمل ورشات للرسم ومعرض فني وزيارات فنية وسياحية للمشاركين .
يشارك في السمبوزيوم د. ميليك غونباي غولير و نازنده يوسيل و نازيفه دورسن و اينور يلدرم من/ تركيا ومن لبنان حياة ادهم و خضر الحجار و جيدري ريسكوتي / ليتوانيا ود. ستراهيل بيروفسكي وسلغانا بيتروفسكا / مقدونيا ود. جونا ماري كيلي / جمهورية ايرلندا و ملغارزوتا سيبولفسكا و ماريوش دورليك / بولندا و كيتيفان جاخفدزه و مزيا خوستشفلي / جورجيا و ماريا لارسن وولر / النرويج وجلنتا كوسمرسكا / بولندا
ود. خليل الكوفحي و. انصاف الربضي و رسمي الجراح و ميسون أبو عباس و عاصم الكوفحي و حكمت الكوفحي / الاردن
وتاليا برنامج السمبوزيوم
السبت 21/6/2025 : استقبال الفنانين المشاركين في السمبوزيوم .
الاحد 22/6/2025 : حفل افتتاح السمبوزيوم / ورشة فنية رسم حر مباشر في الطبيعة
الاثنين 23/6/2025 : ورشة فنية / رسم حر مباشر في الطبيعة رحلة فنية سياحية وتراثية ( رسم اسكتشات وتصوير ) .
الثلاثاء 24/6/2025 : رحلة فنية واثرية رسم حر وتصوير في مدينة البتراء .
الاربعاء 25/6/2025 : حفل افتتاح المعرض الفني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة مركز اربد الثقافي طريق الحصن ومساءا حفل اختتام فعاليات السمبوزيوم في مركز جلعد الثقافي متحف سامي هندية للفنون / تكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين .
وبحسب مدير السمبوزيوم الفنان خليل الكوفحي رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية يقام السمبوزيوم بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بالاعياد الوطنية وتنظمه جمعية الرواد للفنون التشكيلية وآرت جاليري توداي وضمن فعاليات مبادرة ارسم وطنك وبالتشارك مع مؤسسات المجتمع المختلفة الراعية للسمبوزيوم ونخص بالذكر المهندس سليمان الغزاويالمحب للفن وبلدية اربد وجهود الاجهزة الامنية حارسة الابداع والثقافه في اردن التاريخ والابداع .
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ويضيف الكوفحي يأتي هذا اللقاء الإبداعي الخامس عشر في مجال الفنون التشكيلية الذي تنظمه الجمعية ونظرا لجماليات الطبيعة الخلابة في مختلف مواقع المملكة فقد تقرر هذا العام بان يقام في منطقة الاغوار الشمالية وخاصة منطقة تل الأربعين والمزارع المطلة على نهر الأردن الخالد سيجسدون الفنانين المشاركين بالسمبوزيوم من مختلف دول العالم بألوانهم وإبداعاتهم سحر هذا المكان الأردني الرائع والجميل .
ويشير الكوفحي إلى أن السمبوزيوم بات منصة فنية عالمية لحجم المشاركة الدولية بعد 15 دورة فنية وان مدينة اربد باتت من ابرز محطة فنية لدى الفنانين في العالم حيث بلغ عدد الفنانين المشاركين في مختلف الدورات ومن مختلف أنحاء العالم نحو 500 فنانا وفنانة .
واعتبر الكوفحي أن برنامج السمبوزيوم يستهدف توثيق سحر المكان و جمال الطبيعة الخلابة في مختلف مناطق المملكة المختلفة ، إذ أن حضرة هذا الجمال يحتم علينا بقاء الألوان تسطع على سطوح لوحاتنا التشكيلية للتعبير عن عشقنا للمكان في وطننا الغالي فضلا عن أن السمبوزيوم يتيح الفرصة أمام الفنانين التشكيليين بالإبداع والتميز والعطاء وهواة فن الرسم والتصوير التشكيلي في تنمية مواهبهم وقدراتهم التشكيلية والابداعية وذلك ضمن برنامج أعدته الجمعية بعناية .
وإيمانا منا بان شعلة الإبداع لابد وان تبقى منارة تنير الدرب للقادمين , هنا في حضرة البهاء والحضارة والتراث في ظلال الطبيعة الخلابة في وطننا الغالي ستلتقي أجيالا وأطياف ثقافية وفنية وابداعية من مختلف دول العالم ستقوم بتلوين المكان بالفرح وتنثر الفكر والمعرفة والإبداع .
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