7 أخطاء ديكور شائعة تُفسد أناقة منزلك

7 أخطاء ديكور شائعة تُفسد أناقة منزلك
في عالم التصميم الداخلي، قد تتحول التفاصيل الصغيرة إلى فخاخ كبيرة تفسد مظهر المنزل وتجعله يبدو قديماً رغم حداثة تأثيثه.
المصممة البريطانية المعروفة نيكول غراي، والتي اكتسبت شهرتها من خلال عملها مع مجلات الديكور الكبرى في لندن، حذّرت في حديث نشرت تفاصيله صحيفة "ديلي ميل"، من أخطاء شائعة في الديكور تقع فيها كثير من الأسر دون إدراك، فتفقد منازلهم طابعها العصري وتغرقها في نمط بصري متكرر وممل.
1. الأعمال الفنية العامة
تعليق لوحات مكررة مثل "الموناليزا" أو "ليلة النجوم" في المنزل قد يبدو كخيار سهل، لكنه في الواقع يكشف عن غياب الذوق الشخصي، وبحسب غراي، الأعمال الفنية العامة تُشبه "الحشو البصري" ولا تعكس أي خصوصية أو تفرّد.
الحل: ابحث عن لوحات محلية، أعمال فنية من رحلاتك، أو حتى إرث عائلي، وإن كنت على عجلة، توصي غراي بمنصات مثل Etsy وeBay أو East Side Studio London، حيث يمكنك العثور على قطع فنية أصيلة بأسعار مناسبة.
2. نسيج البوكليه
كان نسيج Bouclé رمزاً للفخامة، لكنه الآن يغزو كل الأرائك والسجاد والوسائد، وأصبح أشبه بموضة جماعية تفقد بريقها سريعاً، كما يتحول الأبيض الناصع إلى رمادي قاتم خلال عام فقط.
النصيحة: اختَر أقمشة مثل الكتان أو القطن المصقول. أما إن كنت مصراً على ملمس البوكلية، فجرب Chenille، فهو مشابه بالملمس ولكن أكثر تنوعاً في الألوان وأقل عرضة للاتساخ.
3. الشراء قبل القياس
شراء أريكة دون التأكد من أبعادها هو خطأ شائع. تقول غراي: "أعرف شخصاً اضطر لإزالة نوافذ منزله لإدخال أريكته الجديدة!".
الحل: قِس المساحة مرتين، ودوّن كل الأبعاد، بعد ذلك، ارسم المساحة على الأرض بشريط لاصق قبل الشراء.
4. الإفراط في الديكور
الوسائد المزخرفة، السجاد المنقوش، المرايا المذهبة، واللوحات الجدارية الصارخة... كل هذا في غرفة واحدة! والنتيجة: مساحة مشوشة تُربك النظر.
الحل: خصّص ما يُعرف بـ"المساحات السلبية" الخالية من العناصر الزخرفية لتريح العين، وامزج بين أنماط مختلفة من الزخرفة -كبيرة، متوسطة، وصغيرة- ووازنها بأقمشة سادةأو ألوان محايدة.
5. الإضاءة
بعد الطلاء والأثاث والأرضيات، تأتي الإضاءة كخيار مؤجل، وهو ما تصفه غراي بأنه "الخطأ الأخطر"، فالإضاءة السيئة قد تحول الغرفة من مكان دافئ إلى مساحة أشبه بغرفة تحقيق.
الحل: حدد وظيفة الغرفة أولاً، للعمل والقراءة، استخدم إضاءة مركزة مثل المصابيح السقفية القوية، وللراحة، اختر مصابيح جانبية خافتة أو أباجورات كبيرة.
6. التكنولوجيا الذكية
من الخارج تبدو أنظمة المنازل الذكية خياراً ذكياً، لكن في الداخل، كثير منها يصبح عبئاً بصرياً وفنياً، إذ إن الأجهزة الذكية كثيراً ما تتعطل، تصميماتها تفتقر للروح، وغالباً ما تصبح قديمة مع كل إصدار جديد.
الحل: اكتفِ بالأجهزة القابلة للتحديث أو الاستبدال، مثل مكبرات الصوت أو الشاشات، وتجنب دمج التكنولوجيا بشكل ثابت في التصميم المعماري للمكان.
7. اختيار الألوان عبر الشاشات
لون الطلاء على الشاشة ليس كما يبدو على الحائط، تقول غراي: "رأيت مرة صديقاً طلى غرفة صغيرة بالكامل بالأسود... بما في ذلك السقف. النتيجة؟ مساحة خانقة ونهاية علاقة".
الحل: لا تعتمد على صور الإنترنت أو بطاقات الألوان فقط، جرب عيّنات فعلية في أوقات مختلفة من اليوم.
نصيحة عامة:
الألوان الهادئة كالأزرق الفاتح والبيج تناسب الغرف المواجهة للجنوب، بينما تُفضل الألوان الدافئة مثل الأصفر الغامق أو المرجاني في الغرف الشمالية. 24 لايف ستايل
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