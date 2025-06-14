7 أخطاء ديكور شائعة تُفسد أناقة منزلك

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

في عالم التصميم الداخلي، قد تتحول التفاصيل الصغيرة إلى فخاخ كبيرة تفسد مظهر المنزل وتجعله يبدو قديماً رغم حداثة تأثيثه.



المصممة البريطانية المعروفة نيكول غراي، والتي اكتسبت شهرتها من خلال عملها مع مجلات الديكور الكبرى في لندن، حذّرت في حديث نشرت تفاصيله صحيفة "ديلي ميل"، من أخطاء شائعة في الديكور تقع فيها كثير من الأسر دون إدراك، فتفقد منازلهم طابعها العصري وتغرقها في نمط بصري متكرر وممل.



1. الأعمال الفنية العامة

تعليق لوحات مكررة مثل "الموناليزا" أو "ليلة النجوم" في المنزل قد يبدو كخيار سهل، لكنه في الواقع يكشف عن غياب الذوق الشخصي، وبحسب غراي، الأعمال الفنية العامة تُشبه "الحشو البصري" ولا تعكس أي خصوصية أو تفرّد.











الحل: ابحث عن لوحات محلية، أعمال فنية من رحلاتك، أو حتى إرث عائلي، وإن كنت على عجلة، توصي غراي بمنصات مثل Etsy وeBay أو East Side Studio London، حيث يمكنك العثور على قطع فنية أصيلة بأسعار مناسبة.













2. نسيج البوكليه

كان نسيج Bouclé رمزاً للفخامة، لكنه الآن يغزو كل الأرائك والسجاد والوسائد، وأصبح أشبه بموضة جماعية تفقد بريقها سريعاً، كما يتحول الأبيض الناصع إلى رمادي قاتم خلال عام فقط.











النصيحة: اختَر أقمشة مثل الكتان أو القطن المصقول. أما إن كنت مصراً على ملمس البوكلية، فجرب Chenille، فهو مشابه بالملمس ولكن أكثر تنوعاً في الألوان وأقل عرضة للاتساخ.



3. الشراء قبل القياس

شراء أريكة دون التأكد من أبعادها هو خطأ شائع. تقول غراي: "أعرف شخصاً اضطر لإزالة نوافذ منزله لإدخال أريكته الجديدة!".











الحل: قِس المساحة مرتين، ودوّن كل الأبعاد، بعد ذلك، ارسم المساحة على الأرض بشريط لاصق قبل الشراء.



4. الإفراط في الديكور

الوسائد المزخرفة، السجاد المنقوش، المرايا المذهبة، واللوحات الجدارية الصارخة... كل هذا في غرفة واحدة! والنتيجة: مساحة مشوشة تُربك النظر.











الحل: خصّص ما يُعرف بـ"المساحات السلبية" الخالية من العناصر الزخرفية لتريح العين، وامزج بين أنماط مختلفة من الزخرفة -كبيرة، متوسطة، وصغيرة- ووازنها بأقمشة سادةأو ألوان محايدة.



5. الإضاءة

بعد الطلاء والأثاث والأرضيات، تأتي الإضاءة كخيار مؤجل، وهو ما تصفه غراي بأنه "الخطأ الأخطر"، فالإضاءة السيئة قد تحول الغرفة من مكان دافئ إلى مساحة أشبه بغرفة تحقيق.











الحل: حدد وظيفة الغرفة أولاً، للعمل والقراءة، استخدم إضاءة مركزة مثل المصابيح السقفية القوية، وللراحة، اختر مصابيح جانبية خافتة أو أباجورات كبيرة.



6. التكنولوجيا الذكية

من الخارج تبدو أنظمة المنازل الذكية خياراً ذكياً، لكن في الداخل، كثير منها يصبح عبئاً بصرياً وفنياً، إذ إن الأجهزة الذكية كثيراً ما تتعطل، تصميماتها تفتقر للروح، وغالباً ما تصبح قديمة مع كل إصدار جديد.



الحل: اكتفِ بالأجهزة القابلة للتحديث أو الاستبدال، مثل مكبرات الصوت أو الشاشات، وتجنب دمج التكنولوجيا بشكل ثابت في التصميم المعماري للمكان.



7. اختيار الألوان عبر الشاشات

لون الطلاء على الشاشة ليس كما يبدو على الحائط، تقول غراي: "رأيت مرة صديقاً طلى غرفة صغيرة بالكامل بالأسود... بما في ذلك السقف. النتيجة؟ مساحة خانقة ونهاية علاقة".



الحل: لا تعتمد على صور الإنترنت أو بطاقات الألوان فقط، جرب عيّنات فعلية في أوقات مختلفة من اليوم.



نصيحة عامة:

الألوان الهادئة كالأزرق الفاتح والبيج تناسب الغرف المواجهة للجنوب، بينما تُفضل الألوان الدافئة مثل الأصفر الغامق أو المرجاني في الغرف الشمالية. 24 لايف ستايل