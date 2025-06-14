أنفقت الآلاف على عملية تكميم استعداداً لزفافها.. فأصيبت بمرض مميت

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

قامت عروسٌ بريطانية مُقبلةٌ على الزواج، بإنفاق 11000 جنيه إسترليني في محاولةٍ يائسةٍ لإنقاص وزنها، استعداداً لحفل زفافها، لكنها أصبحت ضعيفةً جداً بعد العملية لدرجةٍ تمنعها من إتمام مراسم الزواج.



وقالت بيتي هانت، إنها خضعت لعملية تكميم المعدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفي غضون 12 أسبوعاً، تحول شكلها تماماً، إلا أن الشابة البالغة من العمر 24 عاماً شعرت بالقلق من عدم قدرتها على الاحتفاظ بالطعام في معدتها، وبدأت تشعر بالدوار، وفق "دايلي ميل".











واضطرت للخضوع لعلاجٍ وريديّ للجفاف في يناير (كانون الثاني) 2024، ولكن في صباحٍ ما، استيقظت وهي تشعر بثقلٍ في ساقيها وعدم قدرتها على الرؤية بوضوح.

وقبل سبعة أشهر فقط من زفافها، شُخِّصت بيتي، التي يبلغ طولها 170 سم، بمرض اعتلال دماغ فيرنيك، وهو حالة دماغية تُهدد الحياة، ناتجة عن نقص فيتامين ب1.



ودخلت المستشفى لمدة 4 أشهر لتلقي المحاليل الوريدية والعلاج الطبيعي، مما جعلها تخشى ألا تنجو أو تتعافى بما يكفي لحضور يوم زفافها.



واضطرت بيتي إلى السير في الممر يوم عرسها، باستخدام عكاز في سبتمبر (أيلول) 2024، حتى أنها اضطرت للجلوس أثناء تبادل عهود الزواج مع زوجها الحالي، ناثان هانت، البالغ من العمر 24 عاماً.











واضطر عريسها إلى رفعها خلال رقصتهما الأولى، وشعرت بالحزن لعدم امتلاكها القوة أو الطاقة للرقص مع وصيفات الشرف في حفل الاستقبال، واعترفت منذ ذلك الحين بأنها، على الرغم من تغير مظهرها نتيجة فقدانها للوزن، إلا أنها فقدت حياتها، و لا تزال غير قادرة على المشي دون مساعدة، وتواجه صعوبة في استخدام يديها المرتعشتين، وتعاني من مشاكل في البصر بسبب تلف دائم في الأعصاب.



قالت بيتي إن رغبتها في خسارة الوزن قبل زفافها دفعتها لإجراء عملية تكميم المعدة، لكنها واجهت مضاعفات خطيرة أفقدتها القدرة على الاستمتاع بيومها الكبير. وأضافت: "لم أتمكن من الرقص أو الاحتفال، وكنت أتقيأ كل ما أتناوله".



وأشارت إلى أن حالتها الصحية تدهورت بسرعة حتى بدأت أعضاؤها بالتوقف عن العمل، موضحة: "كنت أعاني من خدر كامل، لوني أصبح أصفر، وكدت أفقد حياتي بسبب سوء التغذية. أبدو الآن مختلفة، لكنني فقدت حياتي الطبيعية".











وبيتي، التي أصبحت الآن عاجزة عن العمل، تعتمد على مشروبات القهوة الغنية بالبروتين، وحصص صغيرة من الفلفل الحار والأرز أو الرافيولي، ولا تتناول أي وجبات خفيفة، وتحصل على سعرات حرارية إضافية من خلال أنبوب التغذية.



وتشير بيتي إلى إنها اضطرت إلى إيقاف العلاج الطبيعي مؤقتاً، لأنها ضعيفة للغاية بسبب فقدان الوزن، لكن لديها أنبوب تغذية يساعدها على الحصول على سعرات حرارية إضافية، وتأمل أن يساعدها هذا في بناء العضلات حتى تتمكن من مواصلة تعلم كيفية الوقوف والمشي بشكل مستقل. وكالات