أنفقت الآلاف على عملية تكميم استعداداً لزفافها.. فأصيبت بمرض مميت

أنفقت الآلاف على عملية تكميم استعداداً لزفافها.. فأصيبت بمرض مميت
قامت عروسٌ بريطانية مُقبلةٌ على الزواج، بإنفاق 11000 جنيه إسترليني في محاولةٍ يائسةٍ لإنقاص وزنها، استعداداً لحفل زفافها، لكنها أصبحت ضعيفةً جداً بعد العملية لدرجةٍ تمنعها من إتمام مراسم الزواج.
وقالت بيتي هانت، إنها خضعت لعملية تكميم المعدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفي غضون 12 أسبوعاً، تحول شكلها تماماً، إلا أن الشابة البالغة من العمر 24 عاماً شعرت بالقلق من عدم قدرتها على الاحتفاظ بالطعام في معدتها، وبدأت تشعر بالدوار، وفق "دايلي ميل".
واضطرت للخضوع لعلاجٍ وريديّ للجفاف في يناير (كانون الثاني) 2024، ولكن في صباحٍ ما، استيقظت وهي تشعر بثقلٍ في ساقيها وعدم قدرتها على الرؤية بوضوح.
وقبل سبعة أشهر فقط من زفافها، شُخِّصت بيتي، التي يبلغ طولها 170 سم، بمرض اعتلال دماغ فيرنيك، وهو حالة دماغية تُهدد الحياة، ناتجة عن نقص فيتامين ب1.
ودخلت المستشفى لمدة 4 أشهر لتلقي المحاليل الوريدية والعلاج الطبيعي، مما جعلها تخشى ألا تنجو أو تتعافى بما يكفي لحضور يوم زفافها.
واضطرت بيتي إلى السير في الممر يوم عرسها، باستخدام عكاز في سبتمبر (أيلول) 2024، حتى أنها اضطرت للجلوس أثناء تبادل عهود الزواج مع زوجها الحالي، ناثان هانت، البالغ من العمر 24 عاماً.
واضطر عريسها إلى رفعها خلال رقصتهما الأولى، وشعرت بالحزن لعدم امتلاكها القوة أو الطاقة للرقص مع وصيفات الشرف في حفل الاستقبال، واعترفت منذ ذلك الحين بأنها، على الرغم من تغير مظهرها نتيجة فقدانها للوزن، إلا أنها فقدت حياتها، و لا تزال غير قادرة على المشي دون مساعدة، وتواجه صعوبة في استخدام يديها المرتعشتين، وتعاني من مشاكل في البصر بسبب تلف دائم في الأعصاب.
قالت بيتي إن رغبتها في خسارة الوزن قبل زفافها دفعتها لإجراء عملية تكميم المعدة، لكنها واجهت مضاعفات خطيرة أفقدتها القدرة على الاستمتاع بيومها الكبير. وأضافت: "لم أتمكن من الرقص أو الاحتفال، وكنت أتقيأ كل ما أتناوله".
وأشارت إلى أن حالتها الصحية تدهورت بسرعة حتى بدأت أعضاؤها بالتوقف عن العمل، موضحة: "كنت أعاني من خدر كامل، لوني أصبح أصفر، وكدت أفقد حياتي بسبب سوء التغذية. أبدو الآن مختلفة، لكنني فقدت حياتي الطبيعية".
وبيتي، التي أصبحت الآن عاجزة عن العمل، تعتمد على مشروبات القهوة الغنية بالبروتين، وحصص صغيرة من الفلفل الحار والأرز أو الرافيولي، ولا تتناول أي وجبات خفيفة، وتحصل على سعرات حرارية إضافية من خلال أنبوب التغذية.
وتشير بيتي إلى إنها اضطرت إلى إيقاف العلاج الطبيعي مؤقتاً، لأنها ضعيفة للغاية بسبب فقدان الوزن، لكن لديها أنبوب تغذية يساعدها على الحصول على سعرات حرارية إضافية، وتأمل أن يساعدها هذا في بناء العضلات حتى تتمكن من مواصلة تعلم كيفية الوقوف والمشي بشكل مستقل. وكالات
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