استثمارات الذكاء الاصطناعي: بين الآمال العالية ومخاطر الإهلاك

استثمارات الذكاء الاصطناعي: بين الآمال العالية ومخاطر الإهلاك
يثير الحجم الهائل من الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي تساؤلات متزايدة لدى المستثمرين حول أثر هذه النفقات على هوامش الأرباح وأسعار الأسهم، خاصة في ظل تصاعد مخاطر الإهلاك قبل أن تبدأ الشركات بجني ثمار هذه الاستثمارات.
يقول جيم مورو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كالودين كابيتال مانجمنت" (Callodine Capital Management):
"من حيث التدفقات النقدية، توقفت جميع الشركات تقريباً، إذ تراهن مجتمعة بكامل رأسمالها على المستقبل".
وأضاف: "لم تعد الشركات تتمتع بالديناميكية الجذابة التي طالما ميزت تدفقاتها النقدية ببساطة".
ووفقاً لبيانات بلومبرغ ، من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لشركات "ألفابت"، "أمازون"، "ميتا بلاتفورمز"،
و"مايكروسوفت" إلى 311 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مع ارتفاعها إلى 337 مليار دولار في 2026، مسجلة قفزة بأكثر من 60% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع التدفق النقدي الحر بنسبة 23%.
يحذر مورو من "تسونامي من الإهلاك"، مشيراً إلى أن هذه النفقات قد تضغط على الأرباح دون أن يصاحبها نمو مواكب في الإيرادات.
أصول الذكاء الاصطناعي: خسائر أسرع في القيمة
تذهب الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات نحو أشباه الموصلات، الخوادم، ومعدات الشبكات، وهي مكونات أساسية في حوسبة الذكاء الاصطناعي، لكنها تفقد قيمتها بسرعة أكبر من أصول قابلة للإهلاك كالقطاع العقاري.
ففي الربع الأول وحده، بلغت نفقات الإهلاك المجمعة لـ "مايكروسوفت"، "ألفابت"، و"ميتا" حوالي 15.6 مليار دولار، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار قبل عام. وبإضافة "أمازون"، التي زادت إنفاقها الرأسمالي على حساب إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، يقترب المجموع من الضعف.
يعلق روب ألميدا، استراتيجي الاستثمار في "MFS Investment Management" قائلاً: "كان يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون ماكينة لجني الأموال منذ البداية، لكن هذا لم يتحقق بعد".
وأشار إلى أن وتيرة التبني جاءت أبطأ من التوقعات.
أسهم التكنولوجيا تستفيد رغم الضغوط
ورغم المخاوف، لا تزال شهية المستثمرين قوية بفضل الهيمنة السوقية والقوة المالية لهذه الشركات، ما دعم ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي مؤخراً. فمنذ 8 أبريل، ارتفع صندوق "Global X Artificial Intelligence & Technology ETF" بنسبة 34%، وقفزت أسهم "إنفيديا" بنسبة 49%، و"ميتا" 37%، و"مايكروسوفت" 33%، متفوقة جميعها على مكاسب مؤشر "S&P 500" البالغة 21%، و"ناسداك 100" بنسبة 29%.
وفي تطور لافت، ذكرت بلومبرغ نيوز أن مارك زوكربيرغ، رئيس "ميتا"، شكّل فريقاً سرياً لتحقيق ما يعرف بـ "الذكاء الاصطناعي العام"، في مشروع ضخم يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، ما دفع سهم "ميتا" للارتفاع 1.2%.
لكن مع تضخم الميزانيات بأصول قابلة للإهلاك، تتزايد الضغوط لتحقيق عوائد سريعة.
وبرز موضوع الإهلاك بشكل واضح في مناقشات نتائج الأعمال الأخيرة، حيث حذرت المديرة المالية لـ "ألفابت"، أنات أشكنازي، من استمرار ارتفاع النفقات، مع الإشارة إلى أن الشركة تعمل على إعادة هيكلة عملياتها لتعويض التكاليف.
كما قامت "ميتا" بتمديد العمر الإنتاجي لبعض أصولها إلى خمس سنوات ونصف بدلاً من أربع إلى خمس سنوات سابقاً، ما أضاف نحو 695 مليون دولار لصافي الدخل في الربع الأول، أي 27 سنتاً للسهم.
أما "مايكروسوفت" فقد سبقت بهذا التعديل في 2022، إذ رفعت العمر الإنتاجي لخوادمها إلى ست سنوات، مع ربط أي تعديلات مستقبلية بتطورات البرمجيات أكثر من الأجهزة.
في المقابل، خفضت "أمازون" العمر الافتراضي لمعداتها من ست سنوات إلى خمس سنوات في خطوة عكسية.
يبقى التهديد الأكبر، حسب مورو من "كالودين"، في ما إذا لم تتحول استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى نمو فعلي في الإيرادات والأرباح. فمشهد انهيار أسهم التكنولوجيا في 2022، نتيجة تراجع الأرباح وارتفاع الفائدة، ما زال حاضراً.
يختم مورو بالقول: "إذا نجحت الخطط، سيكون الوضع جيداً. أما إذا فشلت، فستضرب موجة عاتية من الخسائر أرباح هذه الشركات".
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