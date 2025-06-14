استثمارات الذكاء الاصطناعي: بين الآمال العالية ومخاطر الإهلاك

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

يثير الحجم الهائل من الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي تساؤلات متزايدة لدى المستثمرين حول أثر هذه النفقات على هوامش الأرباح وأسعار الأسهم، خاصة في ظل تصاعد مخاطر الإهلاك قبل أن تبدأ الشركات بجني ثمار هذه الاستثمارات.



يقول جيم مورو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كالودين كابيتال مانجمنت" (Callodine Capital Management):

"من حيث التدفقات النقدية، توقفت جميع الشركات تقريباً، إذ تراهن مجتمعة بكامل رأسمالها على المستقبل".



وأضاف: "لم تعد الشركات تتمتع بالديناميكية الجذابة التي طالما ميزت تدفقاتها النقدية ببساطة".



ووفقاً لبيانات بلومبرغ ، من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لشركات "ألفابت"، "أمازون"، "ميتا بلاتفورمز"،

و"مايكروسوفت" إلى 311 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مع ارتفاعها إلى 337 مليار دولار في 2026، مسجلة قفزة بأكثر من 60% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع التدفق النقدي الحر بنسبة 23%.



يحذر مورو من "تسونامي من الإهلاك"، مشيراً إلى أن هذه النفقات قد تضغط على الأرباح دون أن يصاحبها نمو مواكب في الإيرادات.



أصول الذكاء الاصطناعي: خسائر أسرع في القيمة

تذهب الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات نحو أشباه الموصلات، الخوادم، ومعدات الشبكات، وهي مكونات أساسية في حوسبة الذكاء الاصطناعي، لكنها تفقد قيمتها بسرعة أكبر من أصول قابلة للإهلاك كالقطاع العقاري.



ففي الربع الأول وحده، بلغت نفقات الإهلاك المجمعة لـ "مايكروسوفت"، "ألفابت"، و"ميتا" حوالي 15.6 مليار دولار، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار قبل عام. وبإضافة "أمازون"، التي زادت إنفاقها الرأسمالي على حساب إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، يقترب المجموع من الضعف.



يعلق روب ألميدا، استراتيجي الاستثمار في "MFS Investment Management" قائلاً: "كان يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون ماكينة لجني الأموال منذ البداية، لكن هذا لم يتحقق بعد".

وأشار إلى أن وتيرة التبني جاءت أبطأ من التوقعات.



أسهم التكنولوجيا تستفيد رغم الضغوط

ورغم المخاوف، لا تزال شهية المستثمرين قوية بفضل الهيمنة السوقية والقوة المالية لهذه الشركات، ما دعم ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي مؤخراً. فمنذ 8 أبريل، ارتفع صندوق "Global X Artificial Intelligence & Technology ETF" بنسبة 34%، وقفزت أسهم "إنفيديا" بنسبة 49%، و"ميتا" 37%، و"مايكروسوفت" 33%، متفوقة جميعها على مكاسب مؤشر "S&P 500" البالغة 21%، و"ناسداك 100" بنسبة 29%.



وفي تطور لافت، ذكرت بلومبرغ نيوز أن مارك زوكربيرغ، رئيس "ميتا"، شكّل فريقاً سرياً لتحقيق ما يعرف بـ "الذكاء الاصطناعي العام"، في مشروع ضخم يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، ما دفع سهم "ميتا" للارتفاع 1.2%.



لكن مع تضخم الميزانيات بأصول قابلة للإهلاك، تتزايد الضغوط لتحقيق عوائد سريعة.



وبرز موضوع الإهلاك بشكل واضح في مناقشات نتائج الأعمال الأخيرة، حيث حذرت المديرة المالية لـ "ألفابت"، أنات أشكنازي، من استمرار ارتفاع النفقات، مع الإشارة إلى أن الشركة تعمل على إعادة هيكلة عملياتها لتعويض التكاليف.



كما قامت "ميتا" بتمديد العمر الإنتاجي لبعض أصولها إلى خمس سنوات ونصف بدلاً من أربع إلى خمس سنوات سابقاً، ما أضاف نحو 695 مليون دولار لصافي الدخل في الربع الأول، أي 27 سنتاً للسهم.



أما "مايكروسوفت" فقد سبقت بهذا التعديل في 2022، إذ رفعت العمر الإنتاجي لخوادمها إلى ست سنوات، مع ربط أي تعديلات مستقبلية بتطورات البرمجيات أكثر من الأجهزة.



في المقابل، خفضت "أمازون" العمر الافتراضي لمعداتها من ست سنوات إلى خمس سنوات في خطوة عكسية.



يبقى التهديد الأكبر، حسب مورو من "كالودين"، في ما إذا لم تتحول استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى نمو فعلي في الإيرادات والأرباح. فمشهد انهيار أسهم التكنولوجيا في 2022، نتيجة تراجع الأرباح وارتفاع الفائدة، ما زال حاضراً.



يختم مورو بالقول: "إذا نجحت الخطط، سيكون الوضع جيداً. أما إذا فشلت، فستضرب موجة عاتية من الخسائر أرباح هذه الشركات".